Willem-Alexander hoopt op minder ellende in volgende tien jaar

Koning Willem-Alexander verheugt zich op de komende tien jaar dat hij koning is. Dat zei hij in de laatste aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning tegen Edwin Evers, waarin hij terugblikt op tien jaar koningschap. Maar als hij een wens zou hebben voor die volgende tien jaar, dan is het dat er wat minder ellende zal zijn.

"Als je tien jaar geleden alle crises die we meegemaakt hebben had voorspeld, dan was je misschien depressief geworden. Het is natuurlijk een hele bizarre afgelopen tien jaar geweest", zegt Willem-Alexander. Hij hoopt in ieder geval dat de komende tien jaar op dat gebied een stuk rustiger zal zijn.

In de aflevering van de podcast zegt Willem-Alexander verder dat hij het gevoel heeft nog aan het begin te staan als koning. "Het is altijd zo anders. Elke keer zijn er nieuwe uitdagingen. Er komt helemaal geen sleur in het werk. En dat geeft mij daarom het gevoel dat je nog gewoon aan het begin staat en dat je gewoon nog vol goede moed elke dag opstaat en er vers tegenaan gaat."

De koning zegt aan het einde van de podcast dat de afgelopen tien jaar snel voorbij zijn gegaan en dat hij zich verheugt op de komende tien jaar. "Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan", vindt Willem-Alexander. "Want het is mooi, het is genieten en ik wil er ook echt met volle teugen van kunnen genieten, van dit prachtige land en dit prachtige land te mogen dienen."