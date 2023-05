Ruud en Olcay: ’Misschien zijn we niet leuk genoeg’

De NPO dacht jonger publiek te zullen aantrekken met de serie Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed. Dat is mislukt. Jongeren keken niet, ouderen ook niet. Bijna niemand keek. Er komt dan ook geen tweede seizoen, wat wel de planning was. De Wild staat er niet van te kijken dat de serie na een seizoen al van de buis wordt gehaald. „Kennelijk hebben we toch niet de goede stukken laten zien. Of zijn we gewoon niet leuk genoeg, dat kan ook!”

Ook Gulsen berust. „Misschien is het ook zo dat we inderdaad niet zo’n boeiend leven hebben.” Ze heeft dan ook spijt dat zij heeft ingestemd met de serie. „Ik vind dat we het niet hadden moeten doen. Ik vind dat we het niet nodig hadden.”