Huub Stapel herdenkt Pozzo di Borgo: ongelooflijk mens

Huub Stapel noemt Philippe Pozzo di Borgo "een van de meest ongelooflijke mensen die ik ooit heb ontmoet". De Nederlandse acteur speelde Pozzo di Borgo honderd keer in een toneelbewerking van de filmhit Intouchables, die ervoor zorgde dat het verhaal van de gehandicapte miljonair wereldberoemd werd. "De nauwelijks te beschrijven levenslust en positieve energie zullen me altijd bijblijven", aldus Stapel op Facebook. De acteur speelde de rol in 2018 en 2019 honderd keer, naast acteur Cyriel Guds. Deze speelde de verzorger uit de banlieues die bevriend raakte met Pozzo di Borgo. Stapel hield na de voorstellingen altijd contact met Pozzo di Borgo, laat hij aan het ANP weten: "Ik heb een paar maanden geleden voor het laatst contact met hem gehad, via een Nederlandse die au pair was voor de familie." De Franse zakenman overleed vrijdag op 72-jarige leeftijd. Pozzo di Borgo, die aan het hoofd stond van champagnehuis Pommery, raakte begin jaren 90 verlamd door een paraglide-ongeluk. Zijn levensverhaal vormde in 2011 de inspiratiebron voor de internationale filmhit Intouchables.