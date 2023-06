Olcay ‘SuperTrash’ Gulsen betaalt na acht jaar eindelijk 100.000 euro terug aan ex-schoonmoeder

Olcay Gulsen (41) smeekte in 2015 aan de moeder van haar toenmalige vriend Frans Ghazi om een lening van 100.000 euro, omdat ze financieel aan de grond zat. En de 'realityster' kreeg het geld, maar weigerde jarenlang terug te betalen. Sterker nog, ze ontkende zelfs dat ze het geld had gekregen.

Na mondelinge afspraken en lang wachten, ging de moeder van Ghazi vorig jaar naar de rechter om haar geld terug te eisen. Olcay vertelde de rechter dat niet zij, maar haar ex in de financiële problemen zat. “Dus dat geleende geld is gewoon op de rekening gestort van mijn ex-vriend”, zei de vriendin van Ruud de Wild (54), die in 2018 failliet ging met haar modebedrijf SuperTrash, in de rechtbank.

Stelen van een kankerpatiënt

De ex-schoonmoeder, die aan kanker lijdt en het emotioneel zichtbaar zwaar had in de rechtbank, vertelde haar kant van het verhaal: “Destijds, in 2015, werd ik gebeld door mijn zoon of ik Olcay wilde helpen. Ik heb die dag twee keer 50.000 euro met spoed overgemaakt, met als omschrijving: LENING! Overigens bedankte Olcay mij nog en zei: ’Je bent een lieve, fantastische schoonmoeder en ik zal het geld zo snel mogelijk terug betalen’.”

De rechter oordeelde aanvankelijk dat de ex-schoonmoeder niet genoeg bewijs had tegen Gulsen. Ze kreeg meer tijd om nieuw bewijs te verzamelen. “En dat is er gekomen”, vertelt haar advocaat mr. Bram Mous opgetogen tegen de Telegraaf. De rechter oordeelde tijdens een volgende zitting dat Gulsen het bedrag in zijn volledigheid terug moest storten.

Eind goed, al goed

"Onlangs is het geld op de rekening van mijn cliënte teruggestort. Ze is enorm opgelucht. De impact van al die rechtszaken was groot. Overigens heeft haar ex-schoondochter nooit meer iets van zich laten horen.” Volgens de advocaat is de termijn van hoger beroep nog niet verstreken. "Maar de kans dat Olcay in beroep gaat, acht ik klein. Anders had ze nooit het geld overgemaakt...”, aldus Mous.