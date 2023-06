‘Hollandse ziekte’ teistert concert van Bruce Springsteen in Landgraaf

'The Boss' was weer ouderwets in vorm op het podium van Landgraaf, waar volgend weekend de 52ste editie van Pinkpop alweer losbarst. Telegraaf-recensent Ivar Hoekstra ergerde zich echter groen en geel aan de 'Hollandse ziekte', die in het publiek rondwaarde tijdens het concert.

Mensen die meer dan honderd euro betalen voor een kaartje, maar het muziekoptreden van een levende legende vooral zien als een mooi moment om bij te kletsen met hun vrienden. De omgeving wordt gedwongen volop mee te genieten van hun kletsverhalen over de wedstrijd FC Twente – Sparta of de beste manier om een kroket te bakken in een airfryer, terwijl 'The Boss' over het verdriet van een verloren jeugdvriend spreekt.

Dit asociale gedrag is door buitenlanders al omgedoopt tot 'The Dutch Disease' en steekt vooral aan de zijkanten van het podium en verder naar achteren nogal eens de kop op. Wanneer Hoekstra vraagt of het wat zachter kan, dan krijgt hij als antwoord: “Iedereen beleeft zo’n concert toch op zijn eigen manier?” Dat ze de belevenis van anderen die wél voor de muziek komen, vergallen, dat gaat er bij de babbelzieke luitjes maar moeilijk in.