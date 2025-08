Pabo-starter verdient na één jaar al ruim meer dan de gemiddelde hbo’er

Een leraar in spe hoeft anno 2025 niet op een houtje te bijten. Uit een nieuwe analyse van SEO Economisch Onderzoek voor ESB blijkt dat pabo-afgestudeerden één jaar na hun diploma gemiddeld €3.463 bruto per maand binnenhalen—circa 13% hoger dan het hbo-gemiddelde van €2.600. Zelfs tien jaar later blijft er nog altijd een marge van 5% staan.

“Het onderwijs is niet alleen een roeping, het is ook een van de weinige tekortsectoren waar starters direct een vast contract en een bovengemiddeld loon krijgen,” aldus onderzoeker Kris van der Ven (SEO).

Waarom zo’n vliegende start?

Structurele lerarentekorten dwingen scholen om competitief te belonen.

Gelijkgetrokken cao’s (PO-raad) maakten basisschoollonen vergelijkbaar met voortgezet onderwijs.

Op termijn profiteert de leraar bovendien van royale secundaire voorwaarden: 53 vakantiedagen, eindejaarsuitkering en pensioenopbouw via ABP .

De grafiek laat de kloof helder zien: wie voor de klas staat, begint financieel meteen met een voorsprong.