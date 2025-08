Er is één simpele manier om mensen minder alcohol te laten drinken, zeggen wetenschappers

Wil je minder alcohol drinken, maar lukt het niet om vol te houden? Dan is er goed nieuws: wetenschappers hebben een eenvoudige maar opvallend effectieve aanpak gevonden om je alcoholgebruik structureel te verminderen.

Uit onderzoek van het George Institute for Global Health blijkt dat mensen die gewezen worden op het verhoogde risico op kanker door alcohol én tegelijk de opdracht krijgen om hun drankjes te tellen, daadwerkelijk minder gaan drinken. En niet een beetje: deze combinatie was de enige in de studie die tot een blijvende afname in alcoholgebruik leidde.

Waarom dit werkt

Veel mensen weten inmiddels dat (te) veel drinken slecht is voor je lever of je hart. Maar dat alcohol ook het risico op kanker verhoogt, is minder bekend. “Alcohol is een kankerverwekkende stof,” zegt onderzoeker en psycholoog Simone Pettigrew. “Maar alleen die boodschap geven is niet genoeg. Mensen hebben ook handvatten nodig om hun gedrag aan te passen.”

En precies daar zit de kracht van de combinatie. Door mensen niet alleen te confronteren met het waarom, maar ook met het hoe – in dit geval: tel je drankjes – voelen ze zich meer gemotiveerd én in staat om daadwerkelijk te minderen.

Wat zegt het onderzoek?

Aan de studie deden bijna 8000 mensen mee. Ze kregen in verschillende groepen uiteenlopende boodschappen te zien: van neutrale campagnes tot waarschuwingen over gezondheidseffecten of praktische drinktips. Alleen de groep die een krachtige tv-spot zag over het verband tussen alcohol en kanker, in combinatie met de tip om je drankjes te tellen, liet na zes weken meetbaar minder alcoholgebruik zien.

En dat is dus meer dan alleen goed nieuws voor je lever. Te veel alcohol verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten, dementie en vroegtijdige sterfte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is overmatig drinken wereldwijd verantwoordelijk voor maar liefst 7 procent van alle vroegtijdige overlijdens.

De kracht van kleine gewoontes

Wat deze aanpak zo krachtig maakt, is dat hij confronterend én haalbaar is. Je hoeft niets ingewikkelds te doen of jezelf alles te ontzeggen. Het enige wat je moet doen, is bewust bijhouden hoeveel je drinkt. Turven dus, of het nu in een app is, op papier of gewoon in je hoofd.

Wil je dus gezonder leven, beter slapen of je fitter voelen? Begin vandaag nog met het tellen van je drankjes. Deze kleine gewoonte kan op de lange termijn een groot verschil maken voor je gezondheid.