Kun je met je darmen denken? Het verrassende effect van je microbioom op je stemming

Je darmen zijn slimmer dan je denkt. Wetenschappers ontdekken steeds meer over het 'tweede brein ' in je buik en wat voor invloed het heeft op je stemming.

Je hebt het vast wel eens gevoeld: vlinders in je buik voor een spannend gesprek of misselijk van de stress. Dat is geen toeval. Je darmen en hersenen staan in constant contact en dat heeft alles te maken met de miljarden bacteriën die in je spijsverteringskanaal leven; je microbioom.

Darmen en hersenen praten met elkaar

De darmen worden ook wel het 'enterisch zenuwstelsel' genoemd, met meer dan 100 miljoen zenuwcellen. Via de zogeheten nervus vagus sturen je darmen voortdurend signalen naar je hersenen – over hoe jij je voelt, wat je nodig hebt en hoe je moet reageren op stress. Die communicatie blijkt een grotere rol te spelen in depressie en angst dan we lang dachten.

Effecten van een verstoord microbioom

Onderzoek toont aan dat mensen met een ongezonde darmflora – bijvoorbeeld door weinig vezels, veel suiker of antibiotica – vaker kampen met depressieve gevoelens. Sommige bacteriën maken namelijk stoffen aan zoals GABA, serotonine en dopamine, die een positieve invloed kunnen hebben op je stemming. Wanneer die bacteriën ontbreken of uit balans zijn, raakt ook je stemming van slag.

Poeptransplantaties en probiotica

Het klinkt bizar, maar in sommige klinieken worden poeptransplantaties uitgevoerd om een gezond microbioom te herstellen. Ook probiotica en vezelrijke voeding (zoals groenten, peulvruchten, haver en gefermenteerde producten) helpen bij het opbouwen van een robuuste darmflora. Er lopen momenteel tientallen studies waarin onderzoekers kijken of stemmingsstoornissen deels behandeld kunnen worden via de darmen.

Wat kun je zelf doen?

Wil je goed voor je microbioom zorgen en daarmee je brein een handje helpen?

Eet meer vezels, gefermenteerde producten (zoals yoghurt, kimchi, zuurkool) en minder bewerkte voeding.

Beweeg regelmatig, dat stimuleert de darmwerking.

Vermijd overmatig gebruik van antibiotica, tenzij strikt noodzakelijk.

Verminder stress, want ook dat beïnvloedt je darmbacteriën.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te snappen: als je je buik gelukkig maakt, volgt je hoofd vaak vanzelf.