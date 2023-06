Podcastbaas Spotify haalt hard uit naar Harry en Meghan: “Stelletje oplichters”

Bij Spotify hebben ze het helemaal gehad met Harry en Meghan. Hun deal is opgezegd en topman bij Spotify Bill Simmons geeft het gevallen royaltykoppel nog een trap na in zijn eigen podcast. Hij noemt ze een paar oplichters, schrijft The Guardian.

Vorige week werd bekend dat Spotify het contract van bijna 20 miljoen euro van het showbizzstel heeft opgezegd. Harry en Meghan zouden een hele reeks podcasts maken. Uiteindelijk zijn er maar twaalf afleveringen verschenen. Dat was volgens bronnen niet genoeg om het volledige bedrag uitbetaald te krijgen.

"Ik wilde dat ik betrokken was bij de 'Meghan en Harry verlaten Spotify'-onderhandelingen", begint Simmons in zijn podcast. "De fucking oplichters." Het duo werd met veel bombarie binnengehaald om de podcasttak van Spotify een boost te geven. "Ik moet een keer dronken worden en het verhaal vertellen van het Zoom-gesprek dat ik met Harry had om hem te helpen met een podcast-idee. Het is een van mijn beste verhalen...Fuck hen, stelletje oplichters", klinkt het boos.

In januari vorig jaar was Simmons ook al niet te spreken over het koppel. "Je woont in Montecito en je bent alleen maar documentaires en podcasts aan het verkopen en niemand is geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt, tenzij je over de koninklijke familie praat en over hen klaagt."