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Ligt er nog een oude iPod in huis? Mogelijk is hij duizenden euro's waard

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
Een witte iPod Classic met klikwiel ligt naast een opgerolde witte oordopjeskabel op een houten tafel.
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Duizend liedjes in je broekzak: met die belofte bracht Apple op 23 oktober 2001 de eerste iPod uit. Vijfentwintig jaar later ligt er in veel huizen nog steeds een exemplaar in een la weggestopt. Er zijn een paar modellen die nu honderden euro’s waard zijn, maar de meeste brengen niet meer op dan een tientje.
Het Italiaanse Money.it zette in april de vraagprijzen op een rij. De reden voor de belangstelling is dat een groeiende groep jongeren tegenwoordig op zoek zijn naar een muziekspeler zonder meldingen en sociale media.

Deze iPods zijn het meeste waard

Het verschil zit in het model, de kleur en of de doos er nog bij is. Een overzicht van de prijzen die Money.it (april 2026) en de Amerikaanse techsite SlashGear (augustus 2025) noemen:
ModelWat hij ongeveer opbrengt
iPod Classic 120 GBtot bijna €500
iPod Classic U2-editie, met doosongeveer €700
iPod Classic eerste generatie (2001), werkend€170 tot €430
iPod Mini in roze of groenongeveer €300
iPod Touch, zesde of zevende generatieongeveer €200
iPod Nano en Shufflezelden meer dan €50 tot €70
Dollarbedragen van SlashGear zijn omgerekend tegen 0,86 euro per dollar (koers 2 november 2026). Het zijn vraag- en verkoopprijzen bij verzamelaars, geen vaste taxatie.
Duizend liedjes in je zak.
- Steve Jobs, oprichter van Apple

De Classic met harde schijf is de topper

De iPod Classic heeft een harde schijf tot 160 gigabyte en een klikwiel, het ronde bedieningsvlak waarmee je door je muziek scrolt. Juist die versie zoeken muziekliefhebbers: er past een complete cd-collectie op, zonder streaming.
De speciale U2-editie, zwart met een rood klikwiel, is zeldzamer. Met de originele verpakking vraagt een verkoper er volgens Money.it ongeveer €700 voor. SlashGear noemt bedragen tot 1.600 dollar, omgerekend zo’n €1.380.
Bij de Mini telt de kleur. Een roze of groene brengt meer op dan een zilveren of blauwe.

Waarom een Nano of Shuffle weinig waard is

Apple verkocht bijna 400 miljoen iPods, meldde de NOS toen het bedrijf in mei 2022 met de speler stopte. Vooral van de kleine Nano en Shuffle zijn er miljoenen in omloop. Verzegelde exemplaren uit de eerste generaties zijn de uitzondering: SlashGear zag daar bedragen tot 350 dollar, zo’n €300.
Dat geldt ook voor oude mobieltjes: verzamelaars betalen recordprijzen voor retro-telefoons, maar alleen voor een handvol modellen.

Nog in de doos? Dan wordt het pas echt geld

Het recordbedrag ging naar een eerste iPod uit 2001 die nooit uit het folie was gehaald. Die werd in 2023 verkocht voor 29.000 dollar, omgerekend zo’n €24.900, meldde AppleInsider. In 2001 kostte hij 399 dollar.
Zo’n exemplaar heeft bijna niemand. Een gebruikte iPod met krassen en een versleten accu valt in een heel andere prijsklasse, net als de oude telefoon die je nog ergens hebt liggen.

Zo haal je de beste prijs

  • Kijk naar het model. Achterop staat een modelnummer dat begint met een A, bijvoorbeeld A1238. Daarmee zoek je online op welke generatie je hebt.
  • Laad hem op. Een iPod die aangaat en muziek afspeelt brengt meer op dan een exemplaar ‘voor onderdelen’.
  • Zoek de doos en kabels. Bij verzamelaars maakt de originele verpakking vaak het grootste verschil.
  • Vergelijk verkochte advertenties. Een vraagprijs zegt weinig. Kijk wat vergelijkbare exemplaren echt hebben opgebracht.
  • Wis je oude muziekbibliotheek voor je verkoopt, via iTunes of Finder op je computer.
Meer weten?
Bronnen: Money.it, NOS, SlashGear

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