In de nacht van donderdag op vrijdag kan het op veel plaatsen licht vriezen. Heb je een warmtepomp en een dynamisch stroomcontract, dan denk je misschien dat die koude nacht je het meeste geld kost. Toch is dat niet zo. Donderdag 5 november is het duurste uur van de dag het uur van 17.00 tot 18.00 uur: dan kost stroom 55,5 cent per kWh, alles inbegrepen. De vorstnacht zit rond de 37 cent.

Het grootste deel van de rekening maak je dus rond etenstijd, niet midden in de nacht.

De koude nacht is juist een van de goedkoopste momenten

De uurprijzen voor donderdag zijn al bekend. De Europese stroombeurs maakt die elke dag rond 13.00 uur bekend voor de volgende dag. Stroomvoorspeller.nl zette ze op een rij, inclusief energiebelasting, inkoopvergoeding en btw. Gemiddeld kost stroom morgen 44,0 cent per kWh. Zo is dat over de dag verdeeld:

Nacht, 00.00 tot 05.00 uur: 36,9 tot 38,0 cent

Goedkoopste uur, 05.00 tot 06.00 uur: 35,5 cent

Ochtendpiek, 07.00 tot 09.00 uur: 48,3 en 48,8 cent

Middag, 11.00 tot 14.00 uur: 37,4 tot 37,7 cent

Duurste uur, 17.00 tot 18.00 uur: 55,5 cent

Dinsdag ging het net zo. Toen was het uur van 17.00 tot 18.00 uur ook het duurst, met 51,1 cent. Het goedkoopste uur viel midden in de nacht, met 38,5 cent. Ook WattWanneer, dat naar de kale beursprijzen zonder belasting kijkt, ziet donderdag hetzelfde patroon: de drie goedkoopste uren zijn van 11.00 tot 14.00 uur en de duurste begint om 17.00 uur.

Waarom de vroege avond zo duur is

Weeronline verwacht dat er in de eerste week van november weinig wind staat. Overdag maken zonnepanelen nog wat stroom. Rond etenstijd is de zon weg en gaat in heel Nederland het fornuis, de wasmachine en de verwarming aan. Wat er dan tekort is, vullen gascentrales aan. De duurste centrale die nog nodig is, bepaalt de prijs voor iedereen.

Volgens Energievergelijk kost bij de huidige gasprijs alleen de brandstof van zo'n centrale op een windstille novemberavond al ruim 20 cent per kWh . Met een dynamisch contract betaal je dat direct. Volgens Jeroen.nl betaalden dynamische klanten in de eerste twee dagen van november gemiddeld 43,8 cent per kWh. Bij een jaarcontract met een vaste prijs was dat 33,6 cent.

Middag voorverwarmen helpt meer dan 's nachts lager zetten

Met een warmtepomp kun je warmte als het ware vooruit maken. Zet de thermostaat in de goedkope middaguren wat hoger en laat het huis daarna rustig afkoelen. Tijdens de dure avonduren hoeft de pomp dan minder te draaien. Dat werkt het best als je vloerverwarming of een buffervat hebt, want die houden de warmte vast. Volgens Zonneplan heb je er nog een voordeel bij: midden op de dag is het buiten vaak minder koud. Daardoor werkt de warmtepomp zuiniger en heb je voor dezelfde warmte minder stroom nodig.

Zet je de thermostaat 's nachts flink lager, dan bespaar je vooral op uren die toch al goedkoop zijn. 's Ochtends moet de pomp het huis dan weer opwarmen, en dat gebeurt rond de ochtendpiek van bijna 49 cent. Waarom een lage nachttemperatuur bij een warmtepomp of vloerverwarming geld kan kosten, schreven we eerder in Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten.

Zoveel scheelt het

Volgens Warmtepompradar verbruikt een volledig elektrische warmtepomp in een gemiddeld huis op koude dagen al snel 20 tot 40 kWh per dag. Donderdag kost elke kWh die je van 17.00 uur naar het middaguur verschuift 18,1 cent minder: 37,4 in plaats van 55,5 cent. Verschuif je 5 kWh, dan bespaar je ongeveer 90 cent per dag. Over een koude week is dat een paar euro. Veel is het niet, maar je hoeft er ook niets voor te laten.

Na donderdag wordt het verschil tussen de dagdelen niet kleiner. Jeroen.nl verwacht dat zondag 8 november de goedkoopste dag wordt. Zelfs dan stijgt de kale beursprijs van 13,9 cent rond 13.00 uur naar 27,5 cent rond 18.00 uur.

Let hier wel op