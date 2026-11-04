Het gas is duur en 's nachts zakt de temperatuur naar het vriespunt. Dus zet je de thermostaat een graad lager en steek je de houtkachel aan. Kijk alleen eerst even op de Stookwijzer. Of je beter niet kunt stoken, hangt niet af van de kou maar van de wind. Bij windkracht 2 of minder geeft de Stookwijzer code rood , en dan is het advies om geen hout te stoken.

Juist de rustige, heldere vorstavonden worden daardoor vaak rode avonden.

Bij weinig wind blijft de rook hangen

De windgrens bestaat sinds oktober 2024. Uit onderzoek van het RIVM kwam naar voren dat meer dan de helft van de klachten over houtrook binnenkwam bij windkracht 2 of minder. Als het weinig waait, verspreidt de rook zich minder snel. Waait het harder, dan kijkt de Stookwijzer naar de hoeveelheid fijnstof die al in de lucht hangt. Afhankelijk daarvan wordt het advies dan geel, oranje of rood.

Een groene code bestaat niet. Volgens het Informatiepunt Leefomgeving is daar bewust voor gekozen. Ook bij geel geeft stoken volgens het RIVM overlast en luchtverontreiniging.

Deze week: eerst oostenwind, daarna wordt het rustiger

Vandaag staat er volgens het KNMI nog een matige oostenwind, die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht is de wind zwak tot matig en kan er plaatselijk mist ontstaan. De verwachting voor vrijdag noemt een zwakke tot matige oostenwind met hier en daar mistbanken. Zaterdag begint koud en nevelig en waait het zwak tot hooguit matig.

Een koude avond met een frisse oostenwind kan dus geel opleveren, terwijl een windstille avond rood wordt.

Je kunt minder dan de helft van de tijd stoken

Wie op de houtkachel rekent om op gas te besparen, moet daar rekening mee houden. Volgens Milieu Centraal staat de Stookwijzer meer dan de helft van de tijd op oranje of rood. Kennisdomein concludeert daaruit dat je minder dan de helft van de tijd kunt stoken als je het advies opvolgt. Of je met hout überhaupt goedkoper uit bent dan met je cv, rekenden we eerder al uit . Met hout van de pallet betaal je per kilowattuur warmte ongeveer 21 cent, met de cv ongeveer 19 cent.

Meestal een advies, maar niet in Groningen

In de meeste gemeenten is de Stookwijzer een advies en geen verbod. Een gemeente kan stoken bij code rood wel verbieden. Groningen heeft dat gedaan: sinds 1 september 2026 mag je in het stedelijk gebied van die gemeente geen hout meer stoken als de Stookwijzer op rood staat. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. De staatssecretaris schreef in mei 2026 dat zo'n verbod bij slecht weer "op dit moment niet aan de orde" is.

Zo controleer je het voordat je de kachel aansteekt

Zoek je postcode op via Stookwijzer.nu of de Atlas Leefomgeving. In de app kun je instellen dat je een melding krijgt zodra in jouw buurt code rood geldt.

Het advies geldt telkens voor een blok van zes uur en verschijnt ruim van tevoren. Rond het middaguur kun je dus al zien wat er 's avonds geldt.

Staat de Stookwijzer op oranje of rood, laat de kachel dan uit. Het advies geldt ook voor pelletkachels.

Kijk op de website van je gemeente of stoken bij code rood daar alleen wordt afgeraden of echt verboden is.

Heb je zelf last van de kachel van de buren? Volgens Milieu Centraal zijn 3 van de 4 houtstokers bereid om beter, minder of helemaal niet meer te stoken als de buren zeggen dat ze er last van hebben. Helpt een gesprek niet, dan kun je overlast melden via de Stookwijzer. Is je gemeente aangesloten, dan komt die melding automatisch bij de gemeente terecht.