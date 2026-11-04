Je krijgt mail over een pakketje dat niet bezorgd kon worden of je surft naar een webshop met een korting die net iets te mooi is om waar te zijn. Een foute klik is zo gezet. Google Chrome heeft een beveiligingsstand die je daar volgens het techbedrijf tien keer beter tegen beschermt, maar bijna niemand zet hem aan.

De stand heet Geoptimaliseerde beveiliging

Chrome waarschuwt standaard al voor bekende nepsites, verdachte downloads en foute extensies. Dat heet Safe Browsing. In de standaardstand vergelijkt Chrome websites vooral met een lijst van bekende gevaren. Oplichters zetten alleen steeds nieuwe sites op, die nog op geen enkele lijst staan.

De zwaardere stand, Geoptimaliseerde beveiliging (in het Engels Enhanced Protection), kijkt breder. Chrome stuurt dan meer gegevens naar Google en kan zo ook waarschuwen voor sites die Google nog niet kende. Sinds kort laat Google bij deze stand ook zijn AI-model Gemini meekijken naar pagina’s die verdacht lijken, schrijft productmanager Jasika Bawa op het blog van Google

Zo zet je hem aan op je computer

Open Chrome en klik rechtsboven op de drie puntjes. Kies Instellingen. Klik links op Privacy en beveiliging en daarna op Beveiliging. Kies onder Safe Browsing voor Geoptimaliseerde beveiliging.

Zo doe je het op een Android-telefoon

Open Chrome en tik rechtsboven op de drie puntjes. Ga naar Instellingen en dan Privacy en beveiliging. Tik op Safe Browsing. Kies Geoptimaliseerde beveiliging.

Je hoeft niets te downloaden of te betalen. Ben je ingelogd met je Google-account, dan geldt de bescherming volgens Google ook in Gmail. Chrome waarschuwt je dan bovendien als je een wachtwoord gebruikt dat bij een datalek op straat is komen te liggen.

Wat betekent tien keer veiliger?

Google zegt dat gebruikers met deze stand tien keer veiliger zijn tegen phishing , nepmeldingen en andere oplichting. In een voetnoot staat waar dat getal vandaan komt: Google telde hoeveel waarschuwingen beide groepen gemiddeld te zien kregen.

Meer waarschuwingen is dus nog niet hetzelfde als tien keer minder kans om opgelicht te worden. Het is een claim van Google over zijn eigen product. Volgens het bedrijf hadden in 2025 al meer dan een miljard Chrome-gebruikers de stand aan.

Dit moet je ervoor inleveren

De extra bescherming kost privacy . Bij elke site die je bezoekt stuurt Chrome het webadres naar Google, met een klein stukje van de pagina, informatie over je extensies en over je systeem. Verdachte downloads gaan naar Google voor een uitgebreide scan.

Google schrijft op zijn hulppagina dat die gegevens alleen voor beveiliging worden gebruikt. Pagina’s die Gemini controleert, worden volgens het bedrijf niet bewaard en niet gebruikt om AI-modellen te trainen.

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