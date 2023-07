Commotie rond Rammstein concerten. Duizenden tickets voor helft van de prijs aangeboden

Er is veel commotie rondom de twee bombastische openluchtconcerten van de Duitse rockband Rammstein deze week in het Groningse Stadspark. Omwonenden, natuurbeschermers en KNO-artsen ageren tegen de gemeentelijke ontheffing voor het verhoogde geluidsniveau.

“Schandelijk en gevaarlijk”, zegt Geert Starre van Stichting Natuurbeschermingswacht in het AD. “Door de opstelling van de luidsprekers zullen bezoekers zelfs mét oordoppen gehoorschade oplopen.” De stichting neemt juridische stappen, waardoor de concerten in het uiterste geval helemaal niet doorgaan.

#MeToo

En dan zijn er nog de recente beschuldigingen van seksueel wangedrag na Rammstein-shows. Vrouwen zouden zijn gedrogeerd, aangerand of verkracht door zanger Till Lindemann. Het Duitse openbaar ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de beschuldigingen. Er is een 'protestmars tegen verkrachtingscultuur in Groningen' aangekondigd voor het concert van Rammstein op 6 juli.

Bij de voorverkoop in 2022 vlogen alle 110.000 peperdure tickets (de goedkoopste staanplaatsen kosten 95 euro) in een mum van tijd de deur uit. Maar er zijn veel mensen die geen zin meer hebben om te gaan. Er worden duizenden tickets aangeboden op de fansale-pagina van Eventim, het officiële verkoopplatform van de concerten.

Voor de helft van de prijs naar Rammstein

Veel mensen verkopen één kaartje, maar er zijn ook complete vriendengroepen die afhaken en vier of vijf tickets tegelijk aanbieden. Heb je geen kaartje, en wil je alsnog de knetterharde Duitse rockshow vol vlammen, lasers en vuurwerk meemaken, dan heb je mazzel: voor 50 euro heb je al een staanplaats op het veld. En voor 60 euro kun je op de zittribunes van de act genieten met het iconische Gasuniegebouw op de achtergrond. Wie weet kelderen de prijzen in de komende 48 uur nog wel veel verder...