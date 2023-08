Metalfestival Wacken laat geen bezoekers meer toe om hevige regen

De organisatie van het Duitse metalfestival Wacken Open Air laat bij de start woensdag weten dat het geen bezoekers meer toelaat op het terrein vanwege de vele regen. De organisatie kondigde aan dat er een "redelijke bezoekerscapaciteit" is bereikt.

"Alle verdere reizen moeten met onmiddellijke ingang worden stopgezet en geannuleerd", luidt de verklaring. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het festival dat deze beslissing is genomen. "We zijn erg verdrietig, maar de aanhoudende moeilijke weerssituatie laat ons helaas geen andere keuze." Als gevolg van de aanhoudende regen zijn de kampeer- en evenemententerreinen en toegangswegen van het festival in zo'n slechte staat dat de organisatie meer bezoekers niet meer veilig acht. Dinsdag werden metalfans al opgeroepen om niet meer met de auto te komen.

Vele fans wachtten al urenlang voor het terrein en reageerden verontwaardigd. Ze bekritiseerden volgens persbureau DPA de "ondermaatse communicatie" van het festival. Volgens de organisatie wordt er alles aan gedaan om de programmering gewoon door te laten gaan, maar wordt er dagelijks gekeken naar wat er mogelijk is. Meer informatie over een eventuele terugbetaling voor metalheads die vanwege de bezoekersstop niet naar het festival kunnen wordt nog bekendgemaakt.

Wacken Open Air, een van de grootste metalfestivals ter wereld, duurt deze zomer voor het eerst vier dagen. Er staan meer dan 200 concerten op het programma op negen podia - onder andere van Iron Maiden, Megadeth en Helloween.