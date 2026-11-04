De telefoon gaat en een vriendelijke stem begint over je energierekening, de salderingsregeling en subsidie voor een thuisbatterij. Of er staat iemand aan de deur met een verhaal over je warmtepomp. Noemt de beller of verkoper een van de volgende namen, hang dan op of doe de deur dicht: Groen Adviespunt, Saldeerplan, Zon Zeker Plan of Duurzaamscore. Over die namen komen bij de Consumentenbond de laatste tijd veel klachten binnen.

Volgens de bond horen ze alle vier bij hetzelfde bedrijf: Voltrum B.V. Dat meldt Wonen360 op basis van een persbericht van de Consumentenbond. De bond noemt de namen omdat hij de campagne steunt die toezichthouder ACM op 2 november is begonnen tegen misleidende verkoop van energieproducten.

Dit zijn de namen waar het om gaat

Volgens de Consumentenbond gaan veel recente klachten over Voltrum B.V. en de namen die eraan gelieerd zijn. In augustus stuurde de bond Voltrum al een sommatie. Daarin werd een langere lijst namen genoemd waaronder het bedrijf werkt. Samen kom je dan op:

Groen Adviespunt

Saldeerplan

Zon Zeker Plan

Duurzaamscore

Bespaar Stroom Advies

Duurzaamheidsconsult

MKB Verduurzamingscollectief

Zonnepaneel Consult

Ook over Duurzame Keuze B.V. komen geregeld klachten binnen. Dat bedrijf werkt ook onder de naam Verduurzaamexperts. In hetzelfde rijtje noemt de bond Smartergy B.V. Voltrum zei in augustus dat het zich niet herkent in het beeld dat de bond schetst. Het bedrijf zegt 'happy calls' te doen om na te gaan of klanten tevreden zijn.

Een andere naam betekent niet dat het veilig is

Zo'n lijst helpt, maar hij is nooit volledig. Volgens directeur Sandra Molenaar kreeg de Consumentenbond in één jaar bijna 1.000 klachten over misleidende verkoop van energieproducten. Die klachten gaan over veel meer bedrijven dan alleen deze. Daar komt nog een probleem bij:

Bedrijven die misleidend energieadvies geven, wisselen regelmatig van naam. Daarom adviseren wij om überhaupt niet in te gaan op telefonische verkoop of verkoop aan de deur. - Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

Staat de naam niet op de lijst? Dan zegt dat dus weinig.

Zo klinkt het verkooppraatje

De Consumentenbond beschreef in augustus hoe verkopers van Groen Adviespunt te werk gingen. Ze belden mensen ongevraagd op. Soms deden ze zich voor als energieleverancier, of ze zeiden te bellen namens een energiebedrijf of netbeheerder. Ze vertelden dat je energiekosten flink stijgen als de salderingsregeling stopt, dat je zonnepanelen door nieuwe regels aangepast moeten worden en dat er subsidie is voor een thuisbatterij of warmtepomp. Die subsidie bestaat volgens de bond niet.

Nog tijdens het gesprek kregen mensen een link om te betalen of te tekenen voor een energieadvies aan huis, voor bedragen tot €299. "De bellers maken consumenten bang met onzinverhalen", zei Molenaar toen. Wie zich bedacht, kreeg te horen dat annuleren niet meer kon of dat het fikse kosten met zich meebracht. "Maar consumenten hebben wettelijk recht op bedenktijd", aldus Molenaar.

Van €299 tot €50.000

Het blijft niet altijd bij een adviesgesprek. Volgens de ACM lopen de meldingen uiteen van honderden euro's voor misleidend advies tot contracten voor thuisbatterijen van meer dan €20.000, met uitschieters tot €50.000. Een woordvoerder van de ACM vertelde het Reformatorisch Dagblad dat mensen soms gevraagd wordt te betalen tot hun pinlimiet, en dat ze uitleg krijgen over hoe ze die limiet verhogen om een paar uur later nog meer te betalen.

De kans dat jij ook gebeld wordt, is groot. De ACM ondervroeg ruim 1.800 mensen en bijna de helft van hen was telefonisch of aan de deur benaderd. Het ging om zonnepanelen (33 procent), thuisbatterijen (30 procent), verduurzamingsadvies (29 procent) en warmtepompen (18 procent). Verkopers spelen in op de onzekerheid over het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Eerder deze week schreven we al over die stijging in Meer meldingen malafide verkoop thuisbatterijen en warmtepompen.

Gebeld of al betaald? Dit kun je doen