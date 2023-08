Daphne Bunskoek voorlopig niet op tv na kitesurfongeluk

Daphne Bunskoek moet het de komende tijd rustig aan doen. De RTL Boulevard-presentatrice heeft bij een kitesurfongeluk haar knie gebroken, meldt ze op Instagram. "Maakte een ongelukkige smakkerd met kiten in ondiep water en lig nu gestrekt met een gebroken knie… gaat wel even duren ben ik bang, maar gezegend met heel fijne vrienden", schrijft de 49-jarige Bunskoek. "Tips voor fijne boeken en series zijn welkom." Bunskoek werd woensdag in Boulevard vervangen door Vivienne van den Assem. Donderdag is Marieke Elsinga tijdelijk terug in het showprogramma. Vorig jaar stopte ze na vijf jaar met het programma omdat ze zich wilde focussen op het maken van andere programma's voor RTL.