Gordon vindt sepot van aangifte tegen Santegoeds ‘onbegrijpelijk’

Gordon vindt het "onbegrijpelijk" dat zijn aangifte tegen Evert Santegoeds is geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Dat laat hij weten in een reactie aan Shownieuws. Gordon deed in juni aangifte tegen de Privé-hoofdredacteur wegens het delen van privégesprekken tussen Gordon en zijn ex-vriend Gavin, maar woensdag werd bekend dat de aangifte was geseponeerd.

"Ik heb kennis genomen van het sepot van mijn aangifte tegen Santegoeds. Een onbegrijpelijke beslissing van het OM", zegt Gordon. "Er rest mij niets anders dan de artikel 12-procedure op te starten en de rechtbank te verzoeken de beslissing van het OM alsnog ongedaan te maken. Het kan niet waar zijn dat iemand dit een ander mens aan kan doen en hiermee dan weg kan komen onder het mom van journalist zijn en vrijheid van meningsuiting." De Privé-hoofdredacteur had volgens de Talpa-presentator "geen enkele rekening" gehouden met de "privacy" van Gordon. Daarom beschuldigde Gordon de journalist van smaad en laster. Het OM besloot de zaak te seponeren omdat Santegoeds "een journalist is en een journalist moet te allen tijde kritisch en onafhankelijk kunnen zijn". Daarnaast zou Gordon zelf "een en ander over zijn relatie" naar buiten hebben gebracht. "Het is dus geen privédomein maar een publieke zaak. Dan geldt de vrijheid van meningsuiting."