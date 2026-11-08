Waar je salaris het meest waard is: Koeweit wint, Nederland twaalfde

Een hoog salaris zegt weinig als huur en boodschappen net zo hard meestijgen. Een nieuwe wereldranglijst voor 2026 kijkt daarom naar wat een gemiddeld nettoloon in eigen land kan kopen. De top is verrassend en de onderkant is pijnlijk.

Golfstaten aan kop

Koeweit staat op 1 met een indexscore van 175,8. Qatar volgt met 168,1. Zwitserland (165,7), Luxemburg (155,1) en Oman (151,3) maken de top vijf compleet.

Vier van die vijf landen hebben minder dan 10 miljoen inwoners. Kleine, rijke landen domineren dus de top.

Nederland eindigt op plek 12 met 124,3. Dat is boven België (117,1) en ruim boven Spanje (96,8), maar onder Duitsland (130,0). Een gemiddeld Nederlands nettoloon koopt zo'n 28 procent meer dan een Spaans. In Koeweit gaat een salaris ruim 40 procent verder dan hier.

Amerika laat Canada achter zich

De Verenigde Staten staan zesde met 144,5. Canada komt niet verder dan plek 21 met 114,8. Een Amerikaans salaris koopt daarmee gemiddeld 26 procent meer dan een Canadees, terwijl het leven in beide landen duur is.

Loondata wijzen dezelfde kant op. In 2025 lag het gemiddelde jaarloon in de VS, gecorrigeerd voor prijsverschillen, op 86.977 dollar. In Canada was dat 67.901 dollar: een voorsprong van 28 procent. Dat zijn wel brutolonen, terwijl de index met nettoloon rekent.

Rode lantaarns: Cuba, Syrië, Nigeria

Onderaan de lijst van 142 landen staan Nigeria (8,8), Syrië (6,4) en Cuba (2,4). Een Cubaans salaris koopt ruwweg 73 keer minder dan een Koeweits.

Wie in Cuba voor de staat werkt, verdiende in 2025 gemiddeld 6.930 peso per maand. Tegen de informele wisselkoers van april 2026 is dat ongeveer 13 dollar. Een zwakke munt, voedseltekorten, krimpende rantsoenen en stroomuitval drukken de koopkracht nog verder.

Zo rekent de Numbeo-index

New York is de maatstaf met score 100. Met 124,3 koopt een Nederlander met een gemiddeld nettoloon dus bijna een kwart meer dan een New Yorker.

De berekening gaat in drie stappen. Eerst wordt de prijs bepaald van een gewogen mand: de gemiddelde uitgaven van een gezin van vier, inclusief huur. Daarna wordt het gemiddelde nettoloon gedeeld door die mand. Ten slotte wordt die uitkomst vergeleken met New York.

Waar de index wringt

Een groot deel van de cijfers voeren gebruikers zelf in. Daarnaast verzamelt Numbeo handmatig prijzen van onder meer supermarkten en overheden. Die prijzen tellen drie keer zo zwaar. Meer dan dertig filters moeten spam en onzin eruit halen, maar hoe die werken blijft bedrijfsgeheim.

Een landcijfer is geen gemiddelde van steden. Elke stad telt mee naar het aantal mensen dat er gegevens invoert. Steden met veel invoerders tellen dus zwaarder.

Ook is de index een momentopname. Gegevens ouder dan twaalf maanden verdwijnen meestal, en de live-cijfers veranderen voortdurend. Op de actuele landpagina staat Nederland intussen op 146,78, flink hoger dan in de jaarranglijst.

En een gezin van vier dat huurt, is een rekenmodel. Wie een koophuis heeft, alleen woont of vooral thuis kookt, heeft een heel andere mand.

Wat je eraan hebt

De ranglijst geeft vooral een richting aan. Nederland doet het goed, maar niet uitzonderlijk. Wie wil weten of een baan in het buitenland loont, moet zelf rekenen met de eigen huur, belasting en uitgaven.