Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Economie
door Gerard Driehuis
maandag, 30 maart 2026 om 9:05
Met 3.500 euro netto per maand kun je in een flink aantal Europese landen heel prettig leven, vaak comfortabeler dan in Nederland, zeker in Zuid‑Europa en delen van Oost‑Europa. De “beste” keuze hangt vooral af van klimaat, taal, zorg en of je dicht bij Nederland wilt blijven.

Hoe ver kom je met 3.500 euro?

  • In landen als Portugal, Spanje, Griekenland en Kroatië ligt een comfortabel pensioenleven vaak rond 1.800–2.600 euro per maand voor een stel, inclusief wonen (buiten de duurste hotspots).
  • Met 3.500 euro heb je daar dus ruimte voor een goed appartement of huis, regelmatig uit eten, reizen, privé‑zorg en wat extra luxe.
  • In duurdere landen als Frankrijk of Malta wordt 2.500–3.200 euro genoemd als richtlijn voor een comfortabel leven; 3.500 euro geeft daar lucht, zeker buiten de grote steden.

Top‑kandidaten met jouw budget

LandWaarom prettig met 3.500 euroAandachtspunten
PortugalLage kosten (Algarve vaak comfortabel met 1.800–2.500 p/m), goed openbaar zorgsysteem (SNS), veel zon en grote expatgemeenschap.Portugees leren helpt enorm, wachttijden in publieke zorg, populaire kuststeden worden duurder.
SpanjeComfortabel leven voor veel gepensioneerden vanaf ca. 1.900–2.600 p/m, uitstekende publieke gezondheidszorg, veel keuze in klimaat en regio’s.Grote verschillen in huur tussen bv. Madrid/Barcelona en kleinere steden, bureaucratie kan stroperig zijn.
GriekenlandDagelijkse kosten laag (goed leven rond 1.600–2.200 p/m), veel zon, relaxed tempo, interessante belastingregimes voor gepensioneerden.Zorg op eilanden/platteland wisselend, taalbarrière buiten de toeristische zones.
FrankrijkHoge levenskwaliteit, top‑zorgsysteem (PUMA), enorme variatie aan regio’s; buiten Parijs zijn veel streken betaalbaar met jouw budget.Belastingdruk wat hoger, huizen in populaire regio’s (Provence, Côte d’Azur) flink geprijsd.
MaltaRelatief lage woon‑ en vervoerskosten (2.000–2.600 p/m voor stel), zeer goede zorg, Engels is officiele taal, mild klimaat.Klein eiland, drukte in hoogseizoen, woningmarkt beperkt.
KroatiëGoedkoop dagelijks leven (vaak 1.500–2.000 p/m voldoende), mooie kust, EU‑lidstaat.Buiten steden minder Engels en beperkte diensten, gezondheidszorg minder uitgebreid dan in West‑Europa.

Praktische criteria om te kiezen

  • Gezondheidszorg: Portugal, Spanje, Frankrijk en Malta scoren hoog, met publieke systemen waar EU‑gepensioneerden na inschrijving gebruik van kunnen maken; privé‑verzekeringen zijn relatief betaalbaar.
  • Taal en integratie: in Portugal en Spanje red je je met Engels in expat‑regio’s, maar voor een echt stabiel leven is de lokale taal leren verstandig; Malta heeft als voordeel dat Engels officiële taal is.
  • Afstand tot Nederland: met het vliegtuig ben je vanuit Portugal, Spanje of Zuid‑Frankrijk binnen enkele uren in Nederland; dat kan belangrijk zijn voor familiebezoek.

Een realistisch shortlist

Met 3.500 euro per maand en een “prettig, zonnig en betaalbaar” profiel kom je grofweg uit op:
  • Portugal (Algarve, Silver Coast, omgeving Porto): veel waar voor je geld, sterke expat‑community.
  • Spanje (Valencia, Alicante, Málaga‑regio, kleinere kuststeden): goede zorg, levendige cultuur, nog steeds betaalbaar buiten de hotspots.
  • Zuid‑Frankrijk of rustiger regio’s als Dordogne/Bretagne: wat duurder, maar met jouw budget comfortabel, plus topzorg en relatief kleine cultuurshock.
Als je morgen zou moeten kiezen, is Portugal voor veel Nederlandse gepensioneerden de meest logische eerste kandidaat: betaalbaar, veilig, goede zorg en een grote internationale gemeenschap, zodat je rustig kunt landen.

Lees ook

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonenZo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen
Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?
500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden
Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscusHonderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus
