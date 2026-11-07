Gemiddeld 68 uur. Zo lang schijnt de zon in januari in Nederland, volgens het langjarig gemiddelde van het KNMI . Dat is ruim twee uur per dag en op een grijze maandag voelt zelfs dat nog veel.

Aan de Spaanse zuidkust is dat anders. Op het vliegveld van Almería meet de Spaanse weerdienst AEMET in januari gemiddeld 194 uur zon, bijna drie keer zoveel als hier.

Zoveel zon krijg je in januari en december

De cijfers hieronder zijn de officiële gemiddelden van de nationale weerdiensten, gemeten op het vliegveld of het hoofdstation van de stad.

Plek Zonuren januari Per dag in januari Zonuren december Almería (Spanje) 194 6,3 178 Sevilla (Spanje) 183 5,9 154 Alicante (Spanje) 181 5,8 164 Málaga (Spanje) 180 5,8 160 Malta 170 5,5 158 Nederland (gemiddeld) 68 2,2 58

Bron: AEMET (Spanje, gemiddelde 1981-2010), Malta Meteorological Office via Malta International Airport (norm januari), KNMI (Nederland, gemiddelde 1991-2020). Uren per dag zijn afgerond.

De verschillen aan de top zijn klein. Tussen Alicante, Málaga en Sevilla zit in januari nog geen drie uur zon per maand en een regenachtige week kan die volgorde in een bepaald jaar omgooien. Het gat met Nederland is wel groot: elke stad in de tabel krijgt per dag ruim drie uur meer zon.

Waarom Almería bovenaan staat

Almería ligt in de luwte van de Sierra Nevada en andere bergketens. Die vangen de regenwolken uit het westen en het noorden op, waardoor de streek een van de droogste van Europa is. In de omgeving ligt de woestijn van Tabernas, waar vroeger westerns werden opgenomen.

De zon komt daar niet alleen vaak, het is ook zacht. De gemiddelde middagtemperatuur in januari is 16,9 graden, meldt AEMET. In Alicante is dat 17,0 graden. Zoek je vooral warmte, dan geeft het overzicht van waar het in Spanje in januari het warmst is een andere ranglijst.

Januari was wat zonniger dan normaal met 74 zonuren tegen 68 zonuren normaal. - KNMI

Malta en het binnenland

Malta komt met ongeveer 170 uur in januari net onder de Spaanse kust uit. Het eiland heeft wel een voordeel in de lucht: de zee houdt de temperatuur stabiel en vorst komt er bijna niet voor. Afgelopen januari scheen de zon er bovendien vaker dan normaal, meldde Malta International Airport, dat het weerstation op het vliegveld beheert.

Sevilla ligt niet aan zee, maar haalt toch 183 uur. Het binnenland van Andalusië is in de winter droog en helder. Het nadeel: ’s nachts koelt het daar sterker af dan aan de kust, zodat je bij zonsopgang een jas nodig hebt.

December is het donkerst, ook in het zuiden

In december schijnt de zon overal minder lang dan in januari, omdat de dagen dan het kortst zijn. Almería zakt naar 178 uur, Sevilla naar 154. In Nederland blijft er dan gemiddeld 58 uur over, minder dan twee uur per dag.

De afgelopen winter was in Nederland trouwens geen slechte. Het KNMI telde landelijk 222 zonuren in december, januari en februari samen, iets meer dan de normale 217. In Almería scheen de zon in alleen december en januari al ruim 370 uur.

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