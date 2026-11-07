Met deze studie verdien je na anderhalf jaar al gemiddeld 6.450 euro bruto per maand

Met deze studie verdien je na anderhalf jaar al gemiddeld 6.450 euro bruto per maandEconomie
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Wie na de universiteit snel goed wil verdienen, kan het best tandarts worden. Afgestudeerden van de master Tandheelkunde verdienen anderhalf jaar na hun diploma gemiddeld 6450 euro bruto per maand. Dat is ruim 2400 euro meer dan de nummer twee.
Onderaan staan theologie, religie en humanisme met 2147 euro. De tandarts verdient dus ongeveer drie keer zoveel. Die cijfers staan in de nieuwe Keuzegids universiteiten 2027.
De bestbetaalde masters
|Master
|Bruto per maand
|Tandheelkunde
|€ 6450
|Electrical engineering
|€ 4023
|ICT
|€ 3970
|Geneeskunde
|€ 3903
|Notarieel en fiscaal recht
|€ 3876
|Master
|Bruto per maand
|Theologie, religie en humanistiek
|€ 2147
|Archeologie en oudheidwetenschappen
|€ 2574
|Kunst- en cultuurstudies
|€ 2659
|International studies
|€ 2726
|Nederlandse taal en cultuur
|€ 2825
Hier blijft het loon achter
|Master
|Bruto per maand
|Tandheelkunde
|€ 6450
|Electrical engineering
|€ 4023
|ICT
|€ 3970
|Geneeskunde
|€ 3903
|Notarieel en fiscaal recht
|€ 3876
|Master
|Bruto per maand
|Theologie, religie en humanistiek
|€ 2147
|Archeologie en oudheidwetenschappen
|€ 2574
|Kunst- en cultuurstudies
|€ 2659
|International studies
|€ 2726
|Nederlandse taal en cultuur
|€ 2825
De bedragen komen uit een enquête onder masterafgestudeerden, één tot anderhalf jaar na hun afstuderen. Het gaat om mensen die tussen oktober 2023 en september 2024 hun diploma hebben behaald. Nevenfuncties tellen niet mee.
Minder rijk dan het lijkt
De tandarts heeft een groot voordeel, maar het is minder groot dan het lijkt. Jonge tandartsen werken meestal als zelfstandige. Hun brancheorganisatie raadt aan om de helft van het inkomen apart te zetten voor belasting en pensioen. Dan blijft er zo'n 3225 euro over om van te leven.
De bedragen gaan ook over de uren die mensen daadwerkelijk werken, niet over een volle werkweek. In technische beroepen werken meer mensen fulltime dan in andere sectoren. Werkt een alfa of gamma ook fulltime, dan is het verschil vaak kleiner.
Een hoog startsalaris betekent bovendien niet altijd een hoog salaris later. Sommige beroepen beginnen goed en groeien daarna weinig. Andere beginnen laag en stijgen snel naarmate ze meer werkervaring opdoen.
Een baan vinden
Bijna iedereen met een master Kunstmatige intelligentie heeft binnen anderhalf jaar werk van meer dan twaalf uur per week: 99 procent. Bij Geneeskunde is dat 97 procent, bij Pedagogische wetenschappen en Fiscale economie 96 procent.
Bij Geschiedenis is dat maar 70 procent. Dat betekent dat drie op de tien afgestudeerden geen werk van die omvang hebben. Internationaal en Europees recht (71 procent) en theologie (73 procent) doen het nauwelijks beter.
Tot 2030 zijn de baankansen het best voor:
- Economie en econometrie
- Elektrotechniek
- Chemische technologie
- Wis-, schei- en natuurkunde en geologie
- De lerarenopleiding voor algemene en beroepsgerichte vakken
Bij Psychologie, Sociale en maatschappijwetenschappen, Recht en Kunst zijn de vooruitzichten duidelijk slechter.
Utrecht weer bovenaan
De Universiteit Utrecht is voor de zesde keer op rij de beste brede universiteit, met 63 punten. De Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen delen de tweede plaats met elk 60 punten.
De Open Universiteit heeft met 71 punten de hoogste score van alle universiteiten. Wageningen University & Research is de beste technische universiteit.