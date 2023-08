Musk noemt Zuckerberg ‘angsthaas’ na bericht uitstellen gevecht

Elon Musk heeft op X uitgehaald naar Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Musk noemt Zuckerberg een "angsthaas" nadat die laatste had gezegd dat het fysieke gevecht tussen de twee er mogelijk niet komt. Eerder daagde Musk Zuckerberg uit om het tegen elkaar op te nemen.

Facebookbaas Zuckerberg zei zondag op zijn platform Threads dat hij het tijd vond worden dat mensen het gevecht tussen hem en miljardair Musk gaan vergeten. Volgens Zuckerberg neemt de baas van X, voorheen Twitter, het voorgestelde gevecht totaal niet serieus. "Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat Elon niet serieus is en dat het tijd is om verder te gaan", schrijft Zuckerberg. "Ik heb een datum geopperd en er is voorgesteld om er een serieuze wedstrijd van te maken voor het goede doel. Elon wil geen datum bevestigen, zegt dan dat hij geopereerd moet worden en vraagt ​​nu om in plaats daarvan een oefenronde in mijn achtertuin te doen." Musk daagde Zuckerberg eind juni uit door te vragen of hij zin had in een kooigevecht. Zuckerberg reageerde daarop dat Musk "een locatie" moest sturen en schoof eerder deze week 26 augustus naar voren als datum, maar daar heeft Musk nog niet op gereageerd. Die zegt dat hij eerst via een MRI-scan moet ondervinden of hij een rug- en nekoperatie moet ondergaan.