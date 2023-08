Techjournalist Daniël Verlaan gephisht tijdens zoutpotje kopen

Ook techjournalist Daniël Verlaan trapt wel eens in de trucjes van online-oplichters. Op X, voorheen bekend als Twitter, biecht de Wie is de Mol?-kandidaat dat hij is gephisht tijdens het kopen van een zoutpotje.

"Ben dus voor het eerst gephisht met mijn creditcard omdat ik op een nep-kook-website een lastig te vinden zoutpotje van 10 euro wilde bestellen (lol)", schrijft Verlaan, die voor RTL Nieuws veel over het onderwerp maakt. "Niet de URL/reviews gecheckt toen ik ff snel dat ding wilde bestellen via mijn telefoon. Happens to all of us :-)"

Het feit dat de oplichting tijdens het kopen van een zoutpotje gebeurde, vindt Verlaan een beetje jammer. "Had echt gehoopt dat mijn eerste geslaagde phishing een sicker verhaal zou zijn dan 'ik wilde een zoutpotje bestellen' maar here i am living the burgerlijk life."