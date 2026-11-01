Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

Vijftien graden: voor veel huishoudens is dat een bruikbare nachtstand. Maar wie een warmtepomp heeft, kan die gewoonte beter niet blind overnemen. Dezelfde instelling kan bij de ene installatie verstandig zijn en bij de andere juist voor een moeizame, onzuinige ochtend zorgen.

De vraag is dus niet alleen hoeveel graden je huis mag afkoelen. Het gaat ook om de manier waarop je het daarna weer warm krijgt.

Bij een cv-ketel

Voor een woning met een cv-ketel en gewone radiatoren adviseert Milieu Centraal doorgaans 15 graden tijdens de nacht. De organisatie rekent met ongeveer 60 euro jaarlijkse besparing door die nachtverlaging. Dat is een voorbeeld voor een matig geïsoleerde hoekwoning uit 1970, bij een gasprijs van 1,37 euro per kubieke meter. Het is geen gegarandeerde korting op iedere energierekening.

Het argument dat opnieuw opwarmen de besparing altijd tenietdoet, gaat bij zo’n cv-situatie niet op. Milieu Centraal blijft nachtverlaging juist aanbevelen. Woningtype, isolatie en de oorspronkelijke thermostaatstand bepalen hoeveel er te winnen valt.

Een nachtstand is pas slim als hij past bij je verwarmingssysteem.

Een warmtepomp werkt anders

Een warmtepomp verwarmt met een lagere watertemperatuur dan een cv-ketel. Dat kan efficiënt zijn, maar het opwarmen gaat langzamer. Een flinke nachtelijke temperatuurdaling vraagt daardoor een andere afweging.

In zijn specifieke warmtepompadvies maakt Milieu Centraal onderscheid. Bij vloerverwarming, een bodemwarmtepomp of goede isolatie in combinatie met ventilatie met warmteterugwinning adviseert het de thermostaat ’s nachts niet lager te zetten. Bij redelijke isolatie noemt het één graad verlaging, bij matige isolatie twee graden.

Dat is preciezer dan het algemene advies om bij een warmtepomp 17 of 18 graden aan te houden. Gebruik daarom de aanwijzingen voor jouw installatie en vraag de installateur om hulp als het huis ’s ochtends slecht op temperatuur komt. Ook bij vloerverwarming met een cv-ketel is een grote temperatuursprong minder praktisch.

Besparen zonder klamme kamers

Niet iedere woning verdraagt hetzelfde stookgedrag. De GGD adviseert om vocht, ventilatie en verwarming samen te beoordelen. Wordt een kamer klam of verschijnen er schimmelplekjes, dan is verder afkoelen geen verstandig bespaarplan. Een lekkage of bouwkundig probleem los je bovendien niet op met een andere thermostaatstand.

Een lage energierekening is weinig waard als de slaapkamer klam wordt.

Maak het niet ingewikkelder dan nodig. Controleer eerst welk systeem je hebt, stel daarna een passend programma in en kijk of comfort en verbruik verbeteren. Vergelijk geen losse koude maandag met een zachte zondag: houd bij het beoordelen van het verbruik ook rekening met het weer en je aanwezigheid.

Nachtstand in het kort

Cv-ketel met radiatoren: vaak 15 graden. Warmtepomp: afhankelijk van installatie en isolatie geen verlaging, of een beperkte verlaging van één à twee graden. Vloerverwarming reageert traag. Bij vochtproblemen of twijfel over de regeling: vraag advies aan installateur of verhuurder.

Meer weten?