Na de AH-hack: dit heb je in huis nodig als de supermarkt uitvalt

Geen spinazie, geen champignons, geen aardbeien. Na de cyberaanval op Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn , stonden half oktober in verschillende filialen de schappen leeg.

Het begon op zondag 11 oktober. Ahold zette uit voorzorg systemen uit en meerdere distributiecentra lagen stil. Website, app en thuisbezorging lagen dagenlang plat. Inmiddels wordt er weer bezorgd.

Pleidooi voor een maand voorraad

Emeritus hoogleraar logistiek René de Koster noemt de crisis een waarschuwing. Hij vindt dat supermarkten verplicht moeten worden om van essentiële producten een maand noodvoorraad aan te houden.

Nu is de bevoorrading heel strak georganiseerd, met lage voorraden in de distributiecentra. Valt de IT uit, dan zijn verse producten als eerste op.

Begin bij 72 uur

Of die verplichting er komt, is nog onduidelijk. Thuis kun je wel zelf iets doen. De overheid adviseert om je voor te bereiden op 72 uur zonder stroom, water of internet. In die eerste drie dagen zijn hulpdiensten nodig op de plekken waar het het hardst nodig is.

Dit hoort in je noodpakket

Water: minimaal 3 liter per persoon per dag

Eten: lang houdbaar, zoals groente of vlees in blik, noten en gedroogd fruit

Informatie: een radio op batterijen en een opgeladen powerbank

Licht: een zaklamp met extra batterijen, kaarsen en lucifers

Veiligheid: dekens, een EHBO-doos en een fluitje

Geld: contant, als richtlijn €70 per volwassene en €30 per kind

Papieren: kopieën van identiteitsbewijzen, een lijst met telefoonnummers en reservesleutels

Hygiëne: desinfecterende gel, wc-papier, natte doekjes, tandpasta en tandenborstel

Vergeet je medicijnen niet, en ook babyvoeding of voer voor huisdieren als je die nodig hebt.

Rekensom voor een gezin

Een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen heeft voor drie dagen 36 liter water nodig. Dat zijn zes kratten van zes flessen van anderhalve liter. Aan contant geld gaat het om €200.

Slim bewaren

Je hoeft niet alles in één keer te kopen, want veel heb je waarschijnlijk al in huis. Bewaar de spullen op een goed bereikbare plek, met een tas ernaast voor als je plotseling weg moet.

Controleer elk half jaar of alles nog houdbaar is en zet dat in je agenda. Wie een paar dagen vooruit kan, hoeft bij lege schappen niet te hamsteren.