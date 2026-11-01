Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

Twee huishoudens kunnen evenveel zonnepanelen hebben en jaarlijks evenveel stroom gebruiken, maar toch een andere rekening krijgen. Vanaf 1 januari 2027 wordt vooral belangrijk wanneer ze die stroom gebruiken. Op die dag stopt de salderingsregeling.

Tot en met 2026 kun je teruggeleverde stroom nog verrekenen met stroom die je op andere momenten van het net afneemt. Vanaf 2027 vervalt dat wegstrepen. Je betaalt voor de afname en krijgt apart een vergoeding voor wat je teruglevert.

De middag wordt belangrijker

Stroom die je opwekt en meteen gebruikt, hoef je niet eerst te verkopen en later terug te kopen. Over die direct gebruikte zonnestroom betaal je geen energiebelasting of leveringskosten aan een energiebedrijf. Daarmee wordt het aantrekkelijker om een deel van je gebruik naar zonnige uren te verschuiven.

Milieu Centraal noemt als voorbeelden de wasmachine, vaatwasser en een elektrische auto. Het gaat niet om apparaten aanzetten omdat de zon schijnt, maar om noodzakelijk gebruik op een gunstiger moment. Extra verbruik alleen om teruglevering te vermijden is geen besparing.

Hetzelfde zonnedak kan een andere rekening opleveren door een ander dagritme.

Drie huishoudens doorgerekend

Neem drie fictieve huishoudens die elk 3.000 kWh per jaar verbruiken en evenveel opwekken. Voor ingekochte stroom rekenen we met 30 cent per kWh, inclusief belastingen. Voor teruglevering nemen we netto 5 cent per kWh, na variabele terugleverkosten. Dit zijn gekozen rekenaannames, geen actuele offerte of voorspelling.

Direct gebruikt Zelf gebruikte zonnestroom Stroomkosten per jaar* 30% 900 kWh € 525 40% 1.200 kWh € 450 50% 1.500 kWh € 375

Alleen variabele stroomkosten vanaf 2027. Vaste leverings- en netbeheerkosten, vaste terugleverkosten, belastingvermindering en aanschaf of onderhoud van panelen zijn niet meegenomen.

Bij 30 procent direct verbruik koopt het huishouden nog 2.100 kWh in en levert het 2.100 kWh terug. Bij 50 procent is dat beide 1.500 kWh. Onder deze aannames scheelt dat jaarlijks 150 euro. Een ander contract geeft een andere uitkomst.

Kijk naar het hele contract

Een hoge terugleververgoeding vertelt niet het hele verhaal. Daar kunnen terugleverkosten tegenover staan. Kijk daarom naar afnametarief, vergoeding, kostenstructuur en vaste bedragen samen. Controleer ook welke voorwaarden vanaf januari gelden, in plaats van alleen de huidige termijnbetaling te bekijken.

Volgens de Rijksoverheid moet de terugleververgoeding tot 2030 minimaal 50 procent van het kale leveringstarief bedragen. Dat is het tarief zonder belastingen; het is niet de helft van je volledige consumentenprijs. Terugleverkosten moet je daarnaast meenemen.

Een hoge vergoeding is pas aantrekkelijk als je de bijbehorende kosten kent.

Wie nu zijn jaarafrekening, opwekgegevens en contract naast elkaar legt, krijgt meer inzicht dan van een algemene voorspelling over wat alle zonnepaneelbezitters zouden verliezen. Begin bij gebruik dat je eenvoudig kunt verschuiven. Een dure nieuwe installatie is daarvoor niet automatisch nodig.

Dit verandert op 1 januari

Salderen stopt, terugleveren blijft mogelijk en daarvoor krijg je een vergoeding. Direct gebruikte zonnestroom blijft buiten de levering van je energiebedrijf. De drie bedragen hierboven zijn illustratief: vul voor een persoonlijke berekening je eigen afname, teruglevering en contracttarieven in.