Melania tegen Trump: ‘Hou in godsnaam op met dansen’

Donald Trump mag dan graag een dansje maken voor zijn aanhangers, thuis krijgt hij er minder applaus voor. Volgens de Amerikaanse president heeft zijn vrouw Melania hem dringend gevraagd daarmee op te houden: „Hou in godsnaam op met dansen!” Dat vertelde hij tijdens een campagnebijeenkomst in Daytona Beach in Florida. Het publiek reageerde met gelach.

Trump sprak vrijdagavond 30 oktober in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens berichtgeving van BILD, aangehaald door andere Duitse media, waren ongeveer 8.000 aanhangers aanwezig in het Ocean Center. De president gebruikte het podium ook om te vertellen over de kritiek van zijn vrouw op zijn optredens. Het gaat dus om Trumps weergave van een privégesprek, niet om een publieke uitspraak van Melania zelf.

Niet presidentieel genoeg

De ergernis is niet nieuw. Al in januari vertelde Trump tijdens een bijeenkomst met Republikeinse volksvertegenwoordigers dat zijn vrouw zijn dansjes niet kon waarderen. „Mijn vrouw haat het als ik dat doe”, zei hij toen. Volgens hem vindt Melania het gedrag niet passen bij het presidentschap. Zijn tegenargument: „Maar ik ben toch president geworden!”

Vooral zijn bewegingen op Y.M.C.A. zijn herkenbaar: een stijve houding, gebalde vuisten en armen die ritmisch heen en weer bewegen. Zijn publiek beloont die optredens met luid applaus, maar Melania zou liever zien dat hij het wat ingetogener houdt.

Ook zijn argument dat de mensen zijn dansjes nu eenmaal leuk vinden, overtuigt haar volgens Trump niet. Haar verklaring voor het enthousiasme is een stuk minder vleiend: „Ze vinden het niet leuk. Ze willen gewoon aardig tegen je zijn.”

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