De 48-jarige prins Floris nu te boeken als dj: “Het is tijd om professioneler te worden”

Al sinds zijn studententijd draait prins Floris van Oranje plaatjes. Hij deed het toen wekelijks, stopte ermee en pakte het acht jaar geleden weer op. Het neefje van de koning heeft nu een contract getekend bij Ace Agency, waar ook namen als Martin Garrix en Don Diablo onder contract staan.

"Ace Agency is in de dj-wereld een zeer toonaangevend boekingskantoor. Ik ben er trots op dat zij met mij willen samenwerken en mijn boekingen gaan doen”, zegt de 48-jarige prins in De Telegraaf. "In de gesprekken die we hebben gevoerd is besloten dat het een samenwerking voor de lange termijn is.”

De prins is beslist niet onervaren. Hij trad al op tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) en op Kingsland. En dat smaakte kennelijk naar meer. "In de afgelopen jaren is gebleken dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het is tijd om nog professioneler te worden”, aldus de dj-prins.