Je wilt je kinderen een bedrag schenken op papier en dacht in december nog wel even langs de notaris te gaan. Dat kan nog, maar de agenda loopt vol en de spelregels worden strenger. Volgens het nieuwe voorstel waar de Tweede Kamer vandaag over stemt, houd je de oude regels alleen als de akte vóór 1 januari 2027 is gepasseerd en de schenking ook vóór die datum tot stand komt.

Wie nu een akte tekent voor een schenking die pas in 2027 ingaat, valt al onder de nieuwe regels.

De papieren schenking zit in de deal van woensdag

D66 en CDA sloten op woensdag 11 november een akkoord met PRO en Volt over het Belastingplan 2027. Wat er verder in die deal staat en hoe de VVD reageerde, lees je in ons eerdere stuk . Voor ouders telt één post: de aanpak van papieren schenkingen. Volgens de tabel die PRO en Volt publiceerden, moet die structureel €274 miljoen per jaar opleveren. De Dagelijkse Standaard leest in de toelichting op het amendement €284 miljoen. Het ministerie van Financiën moet de bedragen nog definitief ramen.

In de deal staat dat de aanpak de motie van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis volgt: de forfaits in de erf- en schenkbelasting worden gemoderniseerd en er komen fictieve verkrijgingen. In het eerdere voorstel dat PRO en Volt op 4 november indienden, stond al dat aflossingen van zo'n schuld onder voorwaarden opnieuw als schenking of als erfrechtelijke verkrijging kunnen gelden. Het voordeel bij de erfbelasting wordt daardoor kleiner.

Welke akte valt nog onder de oude regels?

Volgens De Dagelijkse Standaard bevat het amendement van PRO en Volt overgangsrecht met twee situaties:

Is je schenking op papier vastgelegd vóór woensdag 11 november om 17.15 uur? Dan blijven de oude regels gelden. Op dat moment werd het amendement openbaar.

Wordt de akte vóór 1 januari 2027 opgemaakt en komt de schenking ook vóór die datum tot stand? Dan blijven de oude regels ook gelden.

Wordt de akte nu opgemaakt voor een schenking die pas in 2027 ingaat? Dan gelden de nieuwe regels.

Juist dat laatste punt is belangrijk. Veel ouders leggen in één akte schenkingen voor meerdere jaren vast, zodat ze niet elk jaar naar de notaris hoeven. Zo'n repeterende schenking kan volgens aanbieders voor maximaal vijf jaar. Elke jaarlijkse schenking komt pas tot stand op 1 januari van dat jaar, en alleen als schenker en ontvanger dan nog leven. Een akte die je in december tekent voor 2027 tot en met 2031 houdt dus alleen de schenking voor 2026 onder de oude regels.

Een eerdere versie van dit plan, het amendement van Grinwis en Corrie van Brenk (50PLUS) van 4 november, had een vergelijkbare regeling met 4 november om 16.15 uur als peilmoment. In die versie vielen akten van vóór dat moment helemaal onder de oude regels, ook als er een voorwaarde in stond die pas na 2026 wordt vervuld.

Notarissen zijn in november en december al druk

Een schenking op papier kun je niet zelf op een vel papier regelen. De wet eist een notariële akte. Zonder die akte vervalt de schenking bij je overlijden. Je moet de schenking ook persoonlijk aangaan. Een volmacht mag niet, dus je moet zelf bij de notaris tekenen. Volgens Thuisnotaris kost een akte €200 tot €400.

Volgens De Dagelijkse Standaard verwachten de indieners van het Grinwis-amendement in hun eigen toelichting al dat veel gezinnen hun geplande papieren schenking nog vóór de jaarwisseling laten vastleggen. Notariskantoren hebben het aan het eind van het jaar toch al druk. ABN AMRO waarschuwde daar al voor toen deze constructie in oktober als mogelijke dekking voor box 3 opdook

Wil je nog dit jaar op papier schenken, bel de notaris dan deze maand en niet in de week voor kerst.

De 6 procent rente blijft je eigen verplichting

Ook met de oude regels werkt een schenking op papier alleen als je elk jaar echt minstens 6 procent rente aan je kind betaalt. Schenk je €100.000 op papier, dan maak je dus minimaal €6.000 per jaar over. Rente die je alleen bijschrijft of in een overzicht bijhoudt, telt niet. Betaal je die rente niet, dan telt het bedrag bij je overlijden alsnog volledig mee voor de erfbelasting.

Een akte die in december snel wordt opgesteld, moet dus wel een rente-afspraak bevatten die je de komende jaren ook echt kunt betalen.

Nog niets is wet

De Tweede Kamer stemt vandaag over het amendement. Daarna moet de Eerste Kamer nog over het Belastingplan beslissen. De VVD ligt dwars. Fractievoorzitter Brekelmans zei eerder, zoals het AD hem weergaf: "We gaan daar niet aan tornen." Haalt het amendement het niet, dan blijven de huidige regels voorlopig gelden. Het kabinet wil de vaste rente van 6 procent wel per 2028 vervangen door een rekenrente die elk jaar wordt aangepast.

Twijfel je, dan verlies je niets door nu een afspraak te maken. Zegt de Kamer nee, dan kun je de afspraak altijd nog afzeggen. Zegt de Kamer ja, dan heb je nog maar een paar weken om de akte te laten passeren.