De zorgpremie gaat in 2027 bij alle grote verzekeraars omhoog. Toch is de stijging niet het belangrijkste getal.

Belangrijker is hoe ver goedkoop en duur uit elkaar liggen. Tussen de goedkoopste en de duurste basispolis zit komend jaar €649 per jaar, voor dezelfde wettelijke basisdekking.

Van €148,40 tot €202,50 per maand

De goedkoopste basisverzekering in 2027 is die van VinkVink: €148,40 per maand. De duurste is de Zorgvariatiepolis van CZ: €202,50 per maand.

Dat scheelt €54,10 per maand. Bij twee volwassenen kan het verschil oplopen tot bijna €1.300 per jaar.

De inhoud van het basispakket is bij elke verzekeraar hetzelfde. De overheid bepaalt wat erin zit. De verschillen zitten in de voorwaarden en in de vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen.

Zo stijgen de grote verzekeraars

CZ , meest gekozen polis: €17,26 erbij, naar €177,25

, meest gekozen polis: €17,26 erbij, naar €177,25 VGZ Ruime Keuze : €16,50 erbij, naar €170,75

: €16,50 erbij, naar €170,75 DSW : €14,75 erbij, naar €173,25

: €14,75 erbij, naar €173,25 Menzis , meest gekozen polis: €9,50 erbij, naar €165,75

, meest gekozen polis: €9,50 erbij, naar €165,75 Zilveren Kruis Basis Start: €5,50 erbij, naar €159,45

Het kabinet rekende op een gemiddelde stijging van €12,50 per maand. CZ, VGZ en DSW zitten daar ruim boven.

Natura of combinatie

Met een naturapolis ga je naar zorgverleners die een contract hebben met je verzekeraar. Kies je een zorgverlener zonder contract, dan betaal je een deel van de rekening zelf.

Een combinatiepolis vergoedt ook zonder contract het grootste deel. Dat kost de verzekeraar meer, en dat zie je vaak terug in de premie. Kijk dus niet alleen naar het bedrag, maar ook naar het soort polis.

Eigen risico en zorgtoeslag

Het verplicht eigen risico stijgt in 2027 van €385 naar €400. Daar staat een hogere zorgtoeslag tegenover: alleenstaanden krijgen maximaal €140 per maand. Of je die toeslag krijgt, hangt af van je inkomen en vermogen.

Wie €500 vrijwillig eigen risico neemt, betaalt bij de goedkoopste polis €141,95 per maand. Als je zorg nodig hebt, betaal je dan wel tot €900 zelf.

Zo stap je op tijd over

Sluit uiterlijk 31 december 2026 een nieuwe basisverzekering af. Je nieuwe verzekeraar zegt de oude dan automatisch op.

Heb je zelf vóór 1 januari opgezegd? Dan heb je tot en met 31 januari 2027 om een nieuwe polis af te sluiten. Die geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Kijk ook naar je aanvullende verzekering. Die premies maken verzekeraars later in november bekend.

Een paar minuten vergelijken kan dus al gauw een paar honderd euro per jaar schelen.

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