Je bent 60, het appartement aan de Costa Blanca is bijna rond en dan lees je over een exitheffing voor wie Nederland verlaat. Moet je nu snel vertrekken, of juist blijven? Voor de meeste 50-plussers is het antwoord: geen van beide. De nieuwe heffing is bedoeld voor vermogende miljonairs. De regel die jou wel raakt, bestaat al jaren.

Hij geldt voor je opgebouwde pensioen.

De nieuwe heffing is nog niet meer dan een voornemen

"waaronder het uitwerken van een exitheffing voor vermogende miljonairs". Volgens D66 en CDA sloten op 11 november een deal met PRO en Volt over het Belastingplan 2027. Daarin staat dat er een taakstelling komt in het brede vermogensdomein, schrijft Volt . Volgens WNL moet het aanpakken van fiscale constructies structureel €412 miljoen opleveren. De exitheffing, een oude wens van PRO, is daar een onderdeel van.

En ineens heeft de VVD het nakijken. Wat de miljonairsbelasting met je spaargeld doet, stond in Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee. Een grens, een tarief of een ingangsdatum is er nog niet. De NOS meldt dat PRO en Volt willen bekijken of ze zo'n heffing kunnen invoeren. De Tweede Kamer stemt donderdagmiddag over het Belastingplan en de wijzigingen. De politieke kant lees je in ons stuk. Wat de miljonairsbelasting met je spaargeld doet, stond in

Heb je een gewoon pensioen, een huis en wat spaargeld? Dan is deze nieuwe heffing waarschijnlijk niet voor jou bedoeld.

De bestaande claim: een conserverende aanslag

Nederland kent al een vertrekbelasting. Die heet de conserverende aanslag. Hij geldt voor aandelenbelangen in een bv en voor opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken, legt adviesbureau Van Oers uit. De fiscus doet daarbij alsof je je hele pensioen vlak voor vertrek in één keer hebt afgekocht. Voor de berekening telt de waarde op de dag van emigratie mee, met 20 procent revisierente erbovenop.

Dat klinkt als een flinke rekening, maar betalen hoeft meestal niet. Volgens de Belastingdienst krijg je bij emigratie naar een EU- of EER-land automatisch uitstel van betaling. Spanje en Portugal zijn allebei EU-landen. Houd je je 10 jaar lang aan de Nederlandse regels, dan hoef je de aanslag niet te betalen. Daarna kun je om kwijtschelding vragen.

Wat jij ervan merkt

Laat je je pensioen gewoon elke maand uitbetalen, dan merk je er in de praktijk weinig van. De aanslag komt pas op tafel als je iets doet wat de fiscus een verboden handeling noemt:

Je pensioen of lijfrente in één keer afkopen. Dan moet je de aanslag alsnog betalen, zegt de Belastingdienst.

Je pensioen in zekerheid geven, bijvoorbeeld als onderpand. Van Oers rekent dat ook tot afkoop.

Een lijfrenteverzekeraar die zelf afkoopt omdat hij geen vergunning heeft om over de grens te werken. Volgens ABN AMRO wordt de aanslag dan geïnd, plus 20 procent revisierente.

Bij afkoop na emigratie kan ook Spanje de afkoopsom belasten volgens de Spaanse regels, waarschuwt Mijn Emigratiegids . Over je AOW krijg je geen conserverende aanslag, want daarvoor bestaat geen opgebouwde pensioenpot.

De 10 jaar beginnen later dan je denkt

Je krijgt de aanslag nadat je aangifte hebt gedaan over het jaar waarin je emigreerde. De termijn van 10 jaar telt vanaf de datum op de aanslag, niet vanaf de dag dat je in Spanje woont, schrijft emigrerennaarspanje-info.nl . Volgens die site kun je al anderhalf tot drie jaar in Spanje wonen voordat de aanslag binnenkomt. Wie een afkoop wil, wacht dus langer dan 10 jaar na de verhuizing.

Hoeveel van je pensioen in de aanslag mag staan, hangt ook af van het belastingverdrag. In een column op Espanje.nl staat dat Nederland na een uitspraak van de Hoge Raad bij emigratie naar Spanje voor het grootste deel van het pensioen geen conserverende aanslag meer mag opleggen. Hoe dat voor jou uitpakt, hangt af van je eigen opbouw. Laat dat nakijken voordat je vertrekt.

Heb je een eigen bv? Dan wordt het anders

Voor ondernemers met een aanmerkelijk belang, doorgaans 5 procent of meer van de aandelen in een vennootschap, is de bestaande regel strenger. Emigreerde je op of na 15 september 2015, dan loopt het uitstel voor onbepaalde tijd en vervalt de aanslag niet na 10 jaar, meldt Uitgeschreven.com . Bij deze groep zit de grootste kans dat een nieuwe exitheffing verder gaat dan wat er nu al geldt.

Overwinteren is geen emigreren

Ga je alleen een paar maanden de zon in, dan speelt dit allemaal niet. Je moet je pas uitschrijven als je langer dan acht maanden per jaar in het buitenland bent, legt PuurSpanje uit. Ben je korter weg, dan blijf je ingeschreven en betaal je gewoon belasting in Nederland. Let wel op de Spaanse grens: verblijf je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje, dan word je daar fiscaal inwoner, ook als je in Nederland ingeschreven blijft, waarschuwt Costa Viva

Je checklist voor vertrek