“Eloises gedrag als ordinair wicht begint de monarchie te raken”

De Belgische royaltywatcher Mario Danneels maakt zich zorgen over het ordinaire (volgens hem) gedrag van gravin Eloise. Voor een meisje van haar leeeftijd doet Eloise heel gewoon. Maar ze wordt op Insta gevolgd door 400.000 mensen omdat de geen gewoon meisje is, maar een potentiële troonopvolger.

Daneels: “In Nederland is ze alomtegenwoordig: ‘gravinfluencer’ Eloise van Oranje, het nichtje van koning ­Willem-Alexander. Het begon tijdens de lockdown, toen Nederlandse royaltywatchers wanhopig op nieuws aasden. Ze richtten zich op het Instagramprofiel van Eloise, waarop de gravin selfies en banale kiekjes post. De rest van Nederland had ook niets omhanden en vanwege de publiciteit schoot haar aantal volgers door het dak. Drie jaar later staat de teller op bijna 420.000, waardoor de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien zich tot Nederlands topinfluencers mag rekenen.”

“Als het al niet naar Eloises hoofd is gestegen, laat ze zich die aandacht toch zéér welgevallen. Er kan in Nederland geen rode loper meer worden uitgerold of de gravin snelt ernaartoe. Ze heeft intussen een boek uit met studententips en een contract te pakken als ambassadrice van L’Oréal, en recent nam ze deel aan een tv-programma waarin bekende koppen streden voor de titel van beste amateurfotograaf. Daarvoor poseerde Eloise in badpak, waardoor ze nog méér over de tongen ging. Het probleem is dat de waardigheid bij haar optredens ver te zoeken is.”

Zo nam Eloise deel aan een programma waarin bekende Nederlanders op een bestemming moeten aankomen zonder onderschept te worden. “De gravin vloekte alsof haar leven ervan afhing, de ‘godverdommes’ en ‘fucks’ vlogen in het rond”, merkt Mario Danneels op. “En dit jaar werd ze groot nieuws toen ze door een verborgen camera werd gefilmd op een terras waar zich een in scène gezet racistisch gesprek afspeelde. ‘Holy shit’, flapte Eloise eruit. Ze stond op en trok naar de acteur: ‘Wat ben jij fucking racistisch, man!’, vermaande ze hem.”

Eloise ging deze maand tijdens Gay Pride “uit de bol in een niemendalletje op een boot”, schrijft Danneels in Story. “Maar niet om inclusiviteit te promoten, zo zijn Nederlandse collega’s het eens. Nee, ze was gewoon uit op een goeie fuif.”

De conclusie van Daneels: “Meid, je bent bekend omdat je het oudste kleinkind van die waardige koningin Beatrix, lid van het Koninklijk Huis en vijfde in lijn voor de troon bent. Niet omdat je ‘Big Brother’ hebt gewonnen.”