Zieke ‘Clown Bassie’ van Toor blaast 88 kaarsjes uit: “Altijd blijven lachen”

Het gaat al enkele jaren niet best met de gezondheid van Bas van Toor. Dat is duidelijk te zien op een recente foto op Instagram, waar de vertolker van de bekende clown uit 'Bassie & Adriaan' zijn 88ste verjaardag viert. Hij is flink afgetakeld vanwege zijn auto-immuunziekte, maar blijft positief.

Altijd blijven lachen

Bas neemt een kaartje in ontvangt van zijn vrouw Coby, die eerder dit jaar nog openheid gaf over Van Toor zijn tanende gezondheid. “Bas heeft goede en slechte dagen, en ze weten dat hij niet meer zal herstellen”, zei ze toen. Maar hij heeft altijd positief in het leven gestaan, en dat blijft zo. Het koppel leeft nog altijd volgens Bassies levensmotto: ‘Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’.

Hulpbehoevend

Zijn broer Aad 'Adriaan' van Toor schetst een droeviger beeld. “Het gaat niet goed met hem”, legt hij uit in HLN. “Het enige dat hij nu nog kan, is zijn rechterhand bewegen om de afstandsbediening van de tv te gebruiken. Voor de rest heeft hij overal hulp bij nodig. Het is al een paar jaar zo en het wordt helaas ook steeds een puntje erger. Er is geen hoop dat daar ooit verbetering in komt.”