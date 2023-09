BN’ers reageren geschokt op overlijden Reiky de Valk

Diverse bekende Nederlanders hebben geschokt gereageerd op het overlijden van Reiky de Valk. Maandag werd bekend dat de 23-jarige acteur, die onder meer meespeelde in de BNNVARA-dramaserie Dertigers, is overleden. "Ik kan het niet geloven. Wat een schok. Wat een gemis. Alle sterkte aan zijn familie en vrienden", schrijft actrice Georgina Verbaan in een reactie op Instagram. "Wat schrik ik hiervan... Rust zacht lieve Reiky", deelt acteur Jim Bakkum. Voor regisseur Antoinette Beumer komt het overlijden van De Valk ook als een schok. "Ik kan niet geloven wat ik lees. Zoveel talent en ogenschijnlijk levenslustig. Ach jochie toch…..mijn hart breekt." Giorgio Hokstam, dj bij 100% NL, deelt onder het bericht een emoji van een huilend gezichtje. De familie van De Valk deelde maandag op Instagram een bericht waarin het overlijden van de acteur bekendgemaakt werd. "Reiky heeft ervoor gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen. Hij zal voor altijd bij ons zijn, voor altijd in ons hart. Moge zijn ziel schijnen in vrede." Naast Dertigers was De Valk onder meer ook te zien in series als Oogappels, Hockeyvaders en Modern Love Amsterdam. Ook speelde hij de hoofdrol in de videoclip van De Diepte, het nummer waarmee S10 Nederland vorig jaar op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigde.