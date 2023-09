Idris Elba ziet toekomst voor samensmelting games en films

Idris Elba ziet een toekomst voor een vorm van entertainment die tussen games en films in ligt. Dat vertelt de acteur naar aanleiding van zijn rol in de game Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aan de BBC. "Ik denk dat er absoluut een wereld is waarin die twee helemaal samenvloeien", zegt hij. "We hebben het al bijna met virtual reality. Je kan in een virtuele wereld zijn binnen een film of game en gewoon rondkijken." Iets wat hij zelf overigens niet kon doen toen hij in zijn karakter voor de game kroop. "Het is alsof je een poppenspeler bent, maar zonder de draadjes", zegt hij. "Je creëert iets wat je niet kan zien, en iemand anders maakt het werk uiteindelijk voor je af." Elba zegt dat het lenen van zijn lichaam en stem aan het karakter hem de kunstvorm gaming "op een nieuwe manier" heeft leren waarderen. Al ziet hij het werk dat hij deed uiteindelijk niet als iets heel anders dan zijn gewone acteerwerk. "Je gebruikt dezelfde spieren, of het nou games zijn, commercials of wat je dan ook doet", zegt hij. "Het verschil met games is dat je op een nog diepere manier samenwerkt, omdat je leunt op een animator en een nog groter team om je heen."