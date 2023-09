RTL niet op zoek naar vervanger van Eva Jinek

RTL is op dit moment niet op zoek naar een vervanger in het talkshowteam. Dat zei programmadirecteur Peter van der Vorst tegen het ANP tijdens de seizoenspresentatie van RTL. Met de huidige presentatoren Humberto Tan, Beau van Erven Dorens en Renze Klamer staat er volgens Van der Vorst al een "sterk" team op de late avond. "We zijn op dit moment niet bezig met de vervanging van Eva Jinek", zegt hij. "We zijn heel blij met onze drie mannen en ik vind dat ze het heel goed doen." In juli werd bekend dat Jinek teruggaat naar de publieke omroep en voor AVROTROS aan de slag gaat. Wat ze daar precies gaat doen, is niet bekend. De presentatrice is nog met zwangerschapsverlof.