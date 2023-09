Kinderen sterkten Angelina Jolie na scheiding met Brad Pitt

Angelina Jolie zegt dat het moederschap haar door haar vechtscheiding met Brad Pitt heeft gesleept. De twee, die samen zes kinderen hebben, maakten in 2016 bekend uit elkaar te gaan. De 48-jarige actrice en haar kinderen proberen sindsdien "nog steeds hun draai te vinden", zo vertelt ze in gesprek met het tijdschrift Vogue.

"Ik was 26 toen ik moeder werd. Mijn hele leven veranderde daardoor. Het hebben van kinderen heeft me gered. Ook heb ik erdoor geleerd hoe anders ik in de wereld moet staan." Verder vertelt ze dat de nasleep van haar breuk met Pitt "veel zwaarder zou zijn geweest" als ze ze niet had gehad. Het zijn van een moeder betekent voor Jolie immers dat "kinderen veel belangrijker zijn dan jijzelf".

Jolie vroeg in 2016 scheiding aan na beschuldigingen richting haar ex-man. Hij zou haar en haar kinderen hebben mishandeld tijdens een vliegreis in september van dat jaar. Echt reageren op die aantijgingen deed de 59-jarige Oscarwinnaar niet. Zijn advocaten lieten vorig jaar, tijdens een zaak over hun gezamenlijke wijnmakerij, nog weten dat de acteur "geen verantwoordelijkheid zal nemen voor dingen die hij niet heeft gedaan".