James Cameron verdronk bijna bij opnames The Abyss

James Cameron is bijna verdronken tijdens de opnames van de film The Abyss (1989). Dat vertelt de 69-jarige Canadese filmmaker aan vakblad Variety. Het ging bijna mis bij het opnemen van een onderwaterscène met acteurs Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio en Michael Biehn. "We hadden 'angels', dat waren de veiligheidsduikers, en elk van hen was toegewezen aan een of twee van de acteurs en moest ze de hele tijd in het zicht houden", vertelde de Titanic-regisseur. "Maar ze hielden mij niet in de gaten." Cameron droeg "zware gewichten" om zijn voeten en "een zware riem" rond zijn middel om de scène onder water te kunnen filmen. De zuurstoftank van de regisseur raakte leeg, blikt hij terug. Hij probeerde de aandacht te trekken van een collega, Al Giddings. "Maar Al was al eens betrokken geraakt bij een duikongeluk en daarbij waren beide trommelvliezen kapot gegaan. Hij was dus stokdoof." Scheur Een veiligheidsduiker snelde uiteindelijk naar Cameron toe met een zuurstofapparaat. "Die had drie weken lang op de bodem van de tank gelegen en had een scheur in het membraan." De regisseur ademde diep in en kreeg water binnen, vervolgt Cameron. Snel omhooggaan is niet goed voor de longen en dus hield de duiker Cameron onder water, zoals dan wordt geadviseerd. "Ik kon hem niet vertellen dat de ademautomaat niet werkte. Dus sloeg ik hem in zijn gezicht, zwom naar de oppervlakte en overleefde het."