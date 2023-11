Rico Verhoeven over omstreden VVD-video: kill em with kindness

Rico Verhoeven is blij dat hij opnieuw een video mocht maken over het belang van sporten, dit keer voor het programma Even tot hier. De kickbokser liet een week eerder weten dat hij niet blij was met de "tendens" die is ontstaan rond een filmpje waarin hij bokst met VVD-leider Dilan Yeşilgöz. "Leuk dat ik toch nog de boodschap met de video die ik graag in eerste instantie had gemaakt, toch nog heb kunnen maken", zegt Verhoeven over de Even tot hier-video tegen RTL Boulevard. "Op een humoristische en leuke manier. Kill 'm with kindness, lets go." Verhoeven maakte het originele filmpje met Yeşilgöz voor NOC*NSF, om erop te wijzen dat sporten voor veel kansarme Nederlanders niet meer vanzelfsprekend is. De VVD deelde het filmpje onder meer op haar website en presenteerde Yeşilgöz hier duidelijk als "onze lijsttrekker". Het programma Even tot hier maakte daarop met Verhoeven een nieuwe video. "Politici praten veel over het belang van sport. Maar er gebeurt niets", zegt de sportman in het satirische filmpje. Verhoeven sluit de video af met de boodschap: Vitaliteit Vraagt Daadkracht. De borden met daarop de letters 'VVD' geeft hij tot slot een flinke trap. Niet grappig Aan tafel bij de talkshow Beau zei Verhoeven vorige week dat hij door de originele video "pro-VVD" lijkt. Hij vond dat "niet grappig", stelde hij met klem. "De tendens is nu: Rico is pro-VVD. Ik ben niet links en niet rechts. Ik wil me niet te veel met de politiek bemoeien, want uiteindelijk doe je het toch nooit goed." Yeşilgöz was voor de video benaderd omdat zij ook aan kickboksen doet. In het filmpje refereert Verhoeven wel aan de verkiezingen op 22 november. "Jij gaat ook een flinke wedstrijd tegemoet", zegt hij tegen Yeşilgöz. "22 november: allemaal stemmen, want dan krijgen we dit voor elkaar!"