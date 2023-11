Peter Gillis krijgt zijn zin: Autobiografie van ex-vriendin Nicol Kremers komt voorlopig niet in boekhandel

De controversiële vakantieparkmiljonair Peter Gillis uit SBS' realitysoap Massa is Kassa kan voorlopig opgelucht ademhalen, want zijn ex-vriendin Nicol Kremers stelt de presentatie van het boek over haar leven uit tot 'ergens volgend jaar', schrijft het AD.

'Zware emotionele periode'

Ze gaat volgens haar management 'door een zware emotionele periode', waardoor de publicatie van de autobiografie extra tijd vergt. Er loopt daarnaast een rechtszaak over het boek, die de zakenman tegen haar heeft aangespannen. Hij eist in het kort geding vooraf inzage, omdat hij vreest dat er passages instaan die hem kunnen schaden.

Enorme schadeclaims

Ook dreigt hij met enorme schadeclaims tegen zijn ex-vriendin, vanwege een overeenkomst die beiden tekenden toen ze nog bij elkaar waren. Hierin zou afgesproken zijn dat er niet in de openbaarheid over hun privéleven mag worden gesproken, maar Kremers zegt dat ze dit contract onder dwang heeft getekend. Gillis eist 2,2 miljoen euro van haar en heeft met succes voor ruim 100.000 euro beslag laten leggen op Kremers' bezittingen.

Uitspraak niet afwachten

De uitspraak van het kort geding over inzage in het boek is op 30 november, maar het uitstel heeft volgens Kremers' management hiermee niks te maken. “We hebben dat juist niet afgewacht omdat het dan weer lijkt of we reageren op die uitspraak,” zegt haar manager Wouter van Dort. “We hebben gewoon gezien dat het sinds die rechtszaak, toen ze weer met hem werd geconfronteerd en zelfs werd uitgelachen, niet goed gaat met haar. Nu het boek lanceren zou nieuwe spanningen met zich meebrengen.”

‘Ik steek ’m dadelijk door je hele hoofd heen’

Kremers verliet Gillis in februari van dit jaar en enkele maanden later deed ze aangifte van meerdere gevallen van mishandeling door hem. Ze onthulde eerder al een quote die in het boek zou komen te staan: Hij pakte een potlood van mijn kinderen en hield die boven mijn hoofd. “Ik steek ’m dadelijk door je hele hoofd heen.”, zou Gillis gezegd hebben.

Uitstel, geen afstel

“We verzekeren dat, zodra Nicol er klaar voor is, haar verhaal met de wereld gedeeld zal worden. Zij zal haar autobiografie verrijken met meer inzichten die zij op zal doen gedurende haar herstelperiode,” legt Van Dort uit in de verklaring.