Als je elektrisch rijdt, verstandig, heb je het misschien niet gemerkt. Maar aan de pomp is benzine gestegen, maar diesel nog veel sneller gestegen. Hoe kan dat nou? De oorzaak is toch hetzelfde? Er komt geen olie door de straat van Hormuz.

In de Verenigde Staten zijn de dieselprijzen sinds het uitbreken van het conflict eind februari veel sterker opgelopen dan de benzineprijzen: volgens cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration ging benzine met ruim een dollar per gallon omhoog, terwijl diesel met bijna twee dollar steeg. Ook in Europa en Nederland zien we dat diesel veel agressiever in prijs reageert dan Euro 95, mede doordat de wereldmarkt voor diesel en andere zogeheten destillaten structureel krapper is.

Dat begint al bij de aanbodkant. Voorraden van diesel en verwante producten liggen doorgaans lager dan die van benzine, en raffinaderijen kunnen niet zomaar even “overschakelen” van benzine naar dieselproductie als de prijs stijgt. Dieselproductie vraagt om de juiste soort ruwe olie, complexe installaties en strengere specificaties, waardoor de ruimte om snel extra capaciteit vrij te maken beperkt is. Komt daar een geopolitieke schok bij – zoals verstoringen van olietransport door de Straat van Hormuz – dan staat juist de toch al krappe dieselmarkt als eerste in brand

Aan de vraagkant is diesel bovendien veel minder flexibel dan benzine. Benzine wordt vooral gebruikt door particulieren, die bij hoge prijzen nog kunnen besparen door minder te rijden, samen te rijden of (in Europa) vaker de trein te pakken. Diesel is de brandstof van vrachtwagens, landbouwmachines, binnenvaart en bouwlogistiek – activiteiten die niet zomaar kunnen worden stilgelegd omdat de prijs oploopt. Daardoor is de vraag naar diesel minder elastisch en zijn gebruikers gedwongen om hogere prijzen te accepteren, wat de stijging verder voedt.

Diesel als achilleshiel van de Nederlandse logistiek

Voor Nederland is dat verschil tussen benzine en diesel extra relevant. De Nederlandse economie draait op handel en logistiek: export en doorvoer zijn goed voor een groot deel van het bbp, en transport en opslag behoren nog altijd tot de grotere sectoren. Volgens recente analyses is het Nederlandse bedrijfsleven sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen voor goederenvervoer, terwijl de elektrificatie van zware vracht nog maar net op gang komt.

Als dieselprijzen veel sneller stijgen dan benzine, raken de hogere kosten daarom niet alleen de automobilist, maar de hele keten. Transport en Logistiek Nederland schat dat brandstof een substantieel deel van de kosten van vervoerders uitmaakt; bij langdurig dure diesel komen vooral kleinere en middelgrote transportbedrijven financieel in de knel. Die hogere transportkosten worden via brandstoftoeslagen en aangepaste tarieven doorgegeven aan verladers, supermarkten en webwinkels, en uiteindelijk aan consumenten.

Zolang het merendeel van de vrachtkilometers op diesel draait, blijft de economie daarmee kwetsbaar voor geopolitieke schokken. Op langere termijn kan de huidige prijsdruk de omslag versnellen naar zuiniger trucks, elektrische en waterstofvrachtwagens op korte en middellange afstanden en slimmere stadslogistiek. Maar in het hier en nu verklaart zij vooral één ding: waarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzine – en waarom we dat allemaal gaan merken, aan de pomp én in de schappen.market-insights.

