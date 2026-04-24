Twee Nederlandse oud-profs in het huis van de dader

Op 11 mei 2022 wordt Wilson in de woning van een vriendin doodgeschoten, na een dag waarop ze met collega-wielrenner Colin Strickland was gaan zwemmen en uit eten. De moord draait om een driehoeksverhouding: Wilson is Stricklands minnares, terwijl hij officieel nog samen is met zijn partner Kaitlin Armstrong, met wie hij het huis deelt waar Dekker en Ten Dam logeren. Als de politie na de schietpartij het stel ondervraagt, ontkent Strickland aanvankelijk elke romantische band met Wilson – totdat berichten op zijn telefoon iets anders laten zien.

In datzelfde huis wordt ook het moordwapen gevonden. Dekker en Ten Dam beschrijven later in hun podcast Live Slow, Ride Fast hoe de sfeer omslaat: van relaxte graveltrip naar de angst om zelf als mogelijke betrokkenen te worden gezien. In de auto op weg naar hun verblijf in Austin zwijgen ze een half uur, bang om langs de kant te worden gezet met vragen als: wat weten jullie dat wij niet weten?

“Plots midden in een moordonderzoek”

De twee Nederlanders, die vooral kwamen om een gravelrace te rijden, zien hun sporttrip plots veranderen in een scenario dat zo in een true crime-serie past. Ze vertellen hoe ze het gevoel hadden dat elke verkeerde beweging tegen hen gebruikt kon worden. In hun podcast klinken nog altijd verbazing en ongemak door: ze waren vrienden op bezoek, geen personages in een misdaadverhaal.

Jacht op Kaitlin Armstrong en zware straf

Het onderzoek richt zich uiteindelijk volledig op Armstrong. Camerabeelden tonen hoe ze Wilson die dag in haar zwarte Jeep volgt, terwijl forensische aanwijzingen haar steeds dichter bij de schietpartij plaatsen. Ze weet wekenlang te vluchten, met valse identiteiten en zelfs plastische chirurgie in Costa Rica, maar wordt uiteindelijk opgepakt.

In 2023 wordt Armstrong in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar gevangenisstraf voor de moord, met pas over dertig jaar een eerste kans op voorwaardelijke vrijlating. Voor Dekker en Ten Dam blijft het bij een angstige voetnoot – maar wel één die nu wereldwijd wordt teruggespeeld in een Netflix- docu.