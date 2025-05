Bali Belly: Bas Smit aan het infuus na horrordiarree

Bas Smit heeft tijdens zijn gezinsvakantie op Bali aan het infuus gelegen vanwege een 'Bali belly'. Zo heet de voedselvergiftiging die toeristen op Bali vaak oplopen. "Nu gaat het wel beter. Het werkt echt fantastisch, dat spul", vertelde Smit donderdagochtend in de Radio 538 Ochtendshow.

Smit werd naar eigen zeggen "genekt" na het eten van kreeft in een "te hippe beachclub". Na het eten van het schaaldier begon hij over te geven. "Het bleef maar gaan. Dat was op een gegeven moment helemaal klaar. Toen kwam het aan de onderkant eruit."