Bas Smit en Nicolette van Dam doen schijtlollig in rouwend Spanje: ‘Totaal respectloos’, zie beelden

In Spanje hing donderdag een sfeer van ingetogenheid en rouw, maar Bas Smit en Nicolette van Dam hadden daar totaal geen boodschap aan. Terwijl het land treurde om de honderden doden door het noodweer, schoven de twee schijtlollige BN'ers in uitbundige Halloween-outfits aan in een chique restaurant. Ze lachen zelfs als er gasten opstaan en weggaan, is te zien in een filmpje dat het stel gisteren postte op Instagram.

Drie dagen nationale rouw

De Spaanse regering had drie dagen nationale rouw afgekondigd om de honderden slachtoffers van de storm te herdenken. Er zijn al 207 doden geteld, en er worden vier dagen na de ramp nog zo'n 1900 mensen vermist. Alle feesten en festiviteiten, waaronder Halloween, zijn afgelast. Toch trokken Bas en Nicolette hun feestkleding aan en zetten ze met hun vriendengroep het dure restaurant Brunello Cucinelli op stelten.

Herrieschoppers

Met hun aanwezigheid en uitbundige Halloween-kostuums zorgden Bas en Nicolette voor de nodige ophef. Waar andere gasten ingetogen dineerden, barstte het duo luidruchtig los. De ongemakkelijkheid liep zó hoog op dat sommige gasten zelfs opstapten, wat Nicolette lachend filmde en op Instagram zette. “Die gaan ook! O god”, kirt ze.

De spot drijven

Ook Bas had de grootste lol om het vertrek van hun medegasten: “Kijk dan, iedereen zit hier in Brunello Cucinelli. Die mensen staan gewoon op! Die gaan echt weg!” Maurice Booms, een Nederlandse volger van Nicolette, legt op haar Instagram uit waarom die gasten vertrokken: “Die mensen gaan weg, omdat er hier in Spanje drie dagen nationale rouw zijn en alle feesten en festiviteiten, onder andere rondom Halloween, zijn afgelast of verplaatst.”

Halloween afgelast; nergens muziek

Maurice is verbijsterd over de vrolijke verkleedpartij van Bas en Nicolette. “Er heeft zich hier in Spanje een enorme ramp voorgedaan. Het getuigt niet echt van respect om zo uitgedost de straat op te gaan.” Volgens hem respecteren de meeste Spanjaarden de nationale rouw wel degelijk. “Halloween is afgelast, winkels hebben hun decoratie verwijderd, er is nergens muziek, en veel restaurants zijn gesloten. Het is hier heftig.”

Bas baalt dat het zonnetje niet schijnt

Bas is duidelijk niet bezig met de rampweek die Spanje heeft getroffen. Hij liet op Instagram weten nogal teleurgesteld te zijn dat het zonnetje zo weinig op zijn bolletje scheen de afgelopen week. Onder een reeks foto’s van een uitbundige lunch verzuchtte hij: “Eerste dag zon en wij gaan zo terug. Dus vieren we het maar even goed.”

Wanstaltig gedrag

Het wanstaltige gedrag van Bas en Nicolette werd door diverse BN’ers geliket, waaronder Jamai Loman, Airen Mylene, Renate Gerschtanowitz en Thom Goderie. Intussen hebben ze de beelden verwijderd van hun Instagram-pagina. Maar ze zijn nog wel te vinden op X: