Bridget Maasland doet 'eindelijk' mee aan WIDM: perfect moment

Ze was al een paar keer eerder gevraagd, maar komend seizoen doet Bridget Maasland eindelijk mee aan Wie is de Mol? De 50-jarige presentator werd al eens gevraagd, maar toen zat een exclusief contract bij RTL haar in de weg. "Toen mijn contract deelname wel weer toeliet, hoopte ik dat ik weer voor Wie is de Mol? gevraagd zou worden", vertelt ze aan het ANP. "En dat gebeurde dus." De kick-off van Wie is de Mol? is zaterdag te zien op NPO 1, de eerste echte aflevering op 4 januari.

Maasland werd voor het eerst voor het programma gevraagd toen haar inmiddels 16-jarige zoon Mees nog heel klein was. "Toen wilde ik niet te lang weg van mijn baby. En vijf jaar geleden werd ik weer gevraagd, maar toen had ik een exclusiviteitscontract bij RTL", vertelt ze.

Inmiddels is Maasland alweer een tijdje terug in Nederland. In totaal was ze zo'n 3,5 week in Cambodja: alle kandidaten blijven even lang in het buitenland, om te voorkomen dat fans in Nederland het verloop van het spel raden. Haar 16-jarige zoon Mees was Maaslands vertrouwenspersoon. "Hij is heel groot fan, dus hij kon me heel goed helpen", zegt ze. "Maar ik heb ook een vriend in vertrouwen genomen, voor het geval ik me mentaal niet goed voelde. Dat wilde ik niet bij mijn zoon neerleggen."

Vertrouwensproblemen

Voor de presentator kwam de deelname nu op een perfect moment. Recent schreef ze een boek en richtte ze haar eigen bedrijf op, Grapes, een platform voor vrouwen die met de menopauze te maken krijgen. "Het klopt nu helemaal. Ik zit in een rustige periode van mijn leven en mijn zoon is oud genoeg om in vertrouwen te nemen", zegt ze. "Het is op het perfecte moment gekomen. Een paar jaar geleden was ik denk ik niet eens door de psychologische screening gekomen."

Voorafgaand aan het programma spreken potentiële kandidaten met een psycholoog. "Het is echt een heftig spel, omdat je zo in een bubbel zit. Je wil alles van iedereen weten en je kan niemand vertrouwen", zegt Maasland. "Ik heb nogal vertrouwensproblemen, dus die worden in zo'n programma lekker 'getriggerd'. Dat kon ik nu allemaal juist heel mooi herleiden. Ik geloof dat kansen op je pad komen wanneer je er klaar voor bent: dat was met dit programma zeker zo.