Autoriteiten Gaza: Israël houdt ziekenhuisdirecteur vast

BEIT LAHIYA (ANP) - De Gazaanse gezondheidsautoriteiten zeggen dat Israëlische troepen de directeur en tientallen medewerkers van het Kamal Adwan-ziekenhuis hebben meegenomen naar een detentiecentrum. Het ziekenhuis in Beit Lahiya, in het noorden van de Gazastrook, is sinds een Israëlische militaire operatie van vrijdag buiten werking.

Israël zei dat het een operatie was gestart tegen een "bolwerk van terroristische organisaties" en dat "terroristen" het ziekenhuis gebruikten als schuilplek. Ook zei het dat het een "veilige evacuatie" had geregeld voor de burgers, patiënten en medewerkers in het ziekenhuis. Hamas ontkent de aanwezigheid van strijders in de faciliteit en beschuldigt Israël van het bestormen ervan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt dat het ziekenhuis momenteel niet functioneert en dat cruciale afdelingen van het ziekenhuis zwaar beschadigd zijn. Het Kamal Adwan-ziekenhuis was het laatste grote ziekenhuis waar Palestijnen in het noorden van Gaza nog zorg konden krijgen.