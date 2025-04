Ex-man Sieneke wakkert geruchten over affaire met Frans Bauer aan: ’Zijn broer zag hen flikflooien in de kleedkamer’

Jan Baum, de ex-man van Sieneke, heeft opnieuw de suggestie gewekt dat de zangeres een affaire heeft gehad met Frans Bauer. In Shownieuws vertelde hij dat ze werd overladen met dure cadeaus, weekendjes wegging en urenlang met de zanger belde.

"Het is heel simpel: ze hebben samen een tour gehad en dan word je natuurlijk ook closer en dat begrijp ik ook wel. Maar er werden hele dure cadeaus gegeven, ze gingen vaak samen uit eten, ze kreeg kleding, oorbellen en andere sieraden. Ze gingen vaak samen weekendjes weg en ze hadden ook heel veel telefonisch contact", somde Baum op. "En dan praat ik niet over een uur bellen, maar echt drie à vier uur per dag."

Baum stelt dat hij er destijds "een raar gevoel" bij kreeg, maar dat hij Sieneke er nooit mee confronteerde. Hij zou uiteindelijk van Dorus, de broer van Bauer, te horen hebben gekregen dat er iets tussen hen speelde. "Die heeft mij gewoon letterlijk verteld: die twee hebben een affaire gehad, ik heb ze zelf betrapt toen ze in de kleedkamer met elkaar aan het flikflooien waren."

Sieneke reageerde eerder woensdag voor het eerst op de geruchten over een vermeende affaire. Tegen De Telegraaf zei ze dat het nieuws daarover verschrikkelijk voor haar en Bauers familie is geweest. "En nee, natuurlijk is er nooit iets tussen ons gebeurd."

Sieneke en Baum waren tien jaar met elkaar getrouwd. De zangeres maakte dinsdag bekend dat ze sinds kort een relatie heeft met autocoureur Barry Maessen.