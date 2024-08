Aanslagen en executoriale beslagen: Sieneke en haar ouders dreigen beiden hun huis te verliezen

Het drama voor volkszangeres Sieneke lijkt compleet. Er liggen drie executoriale beslagen op de woning van Sieneke en haar ex-man, vanwege wanbetaling van inkomstenbelasting, BTW en sociale premies. Ze dreigt daardoor het huis waar ze met haar kinderen woont, te verliezen. En nu heeft de Belastingdienst ook nog eens beslag gelegd op de woning van haar ouders.

De rechter kan ieder moment een uitspraak doen over de woning in een zaak die door haar ex-man Jan Baum is aangespannen, schrijft Bekendeburen . Sieneke zal de woning waarschijnlijk in de verkoop moeten doen, of haar ex-man uit moeten kopen. De twee liepen eerder dit jaar al leeg in de roddelbladen over elkaar. Baum noemde Sieneke, bekend van haar Songfestival-deelname 'Ik ben verliefd (Sha-la-lie)' in 2010, onder andere 'een slang'.