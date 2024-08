Gover Meit: kwaliteit van leven na songfestival achteruitgegaan

De kwaliteit van leven van alle mensen die betrokken waren bij de songfestivalact van Joost Klein is "achteruitgegaan". Dat zegt Gover Meit, die verantwoordelijk was voor de act van Klein, in gesprek met Trouw. Klein werd dit jaar met zijn nummer Europapa gediskwalificeerd omdat hij een medewerker zou hebben bedreigd.

"Ik kan me er moeilijk over uitspreken, maar ik blijf het compleet onterecht vinden wat daar is gebeurd", zegt Meit. Hij kan niet te veel kwijt over de situatie, omdat er een rechtszaak tegen Klein is aangespannen. "Alle aandacht is leuk, maar de kwaliteit van leven voor iedereen die betrokken was, is achteruitgegaan. We moeten continu letten op wat we zeggen en tegen wie. Zelfs vrienden zijn daarin een risico geworden. Onze wereld is heel klein geworden."

Daarnaast vindt Meit het moeilijk dat overal waar hij komt hem wordt gevraagd naar de kwestie. "Hijgerige journalisten" vragen Meit er overal waar hij komt naar, zo stelt hij. "Ik hunker extreem naar een punt achter deze zin."

Meit, die voorheen bekendstond onder de naam Stefano Keizers, vindt het lastig dat de situatie hem als persoon zo heeft beïnvloed. "Ik was iemand die praatte zonder na te denken. Dat kan nu niet meer, dat vind ik best wel verdrietig", zegt hij. "Ik moet voortdurend op mijn woorden letten, ik wil de ­afhandeling van de rechtszaak niet ongevraagd beïnvloeden."